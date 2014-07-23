MALZEMELER

* 1 demet semizotu

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 3 yemek kaşığı nar ekşisi

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 2 çay kaşığı tuz, toz kırmızıbiber

* 2 ince dilim bayat ekmek (Kepekli ya da çavdarlı ekmek kullanın.)

* 2 adet orta boy domates

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan zeytinyağı

* Varsa 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

* Varsa 2-3 yemek kaşığı ayıklanmış nar tanesi

YAPILIŞI

Semizotunun sadece yapraklarını alıp saplarını başka bir yemek için ayırın. Ayıkladığınız semizotu yapraklarını yıkayıp süzün.

Bayat ekmek dilimlerinin kenarlarını kesip çıkarın. İç kısımlarını tavla zarı formunda küp küp doğrayıp derin bir kaba koyun. Soğanı da incecik yemeklik doğrayıp kaba ekleyin. Tuzu, biberi serpip nar ekşisini gezdirin ve kenarda bekletin.

Domatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın. Semizotu yapraklarını, soğan ve nar ekşisiyle karıştırdığınız ekmek içini geniş bir servis tabağına koyup karıştırın.

Domatesleri ekleyip limon suyunu gezdirin. Zeytinyağını da ilave edip malzemeleri iyice karıştırın. İsterseniz cevizle ve nar taneleriyle süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun.

İRMİKLİ UN KURABİYESİ

MALZEMELER

* 250 gr bitkisel margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

* 1 su bardağı pudra şekeri

* 1 su bardağı irmik

* Varsa 2 çay kaşığı toz mahlep

* Alabildiği kadar un

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış yağı, pudra şekerini, irmik ve mahlebi derin bir kaba koyun. Bir taraftan yoğururken, bir taraftan da unu azar azar ilave etmeye başlayın.

Un kurabiyesinin uzun süre yoğrulması gerekir. Önce parçalanır, yoğurdukça toplanır ve kıvama gelir. Kulak memesi kıvamında ve ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz.

Fırın tepsisine fırın kâğıdını serin. (Un kurabiyesi pişirilecek tepsi yağlanmaz.)

Hamurdan küçük parçalar koparıp parçaları ister yuvarlayın, ister kurabiye kalıplarıyla şekillendirin. Ya da 2 parmak kalınlığında uzun yuvarlak parçalar yapıp parçaları beş santim uzunluğunda dilimleyin.

Kurabiyeleri önceden ısıtıp 160 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri beyaz kalacak şekilde, en fazla 20-22 dakika pişirip çıkarın.

Fırından çıkardığınız kurabiyelerin sıcakken yumuşak olduğunu göreceksiniz. Un kurabiyesi kendi sıcaklığıyla pişmeye devam eder.

Soğuyup sertleşen kurabiyeleri servise sunun.