HAVUÇLU LABNELİ KEK

MALZEMELER

* 4 yumurta

* 1 su bardağı toz şeker

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 adet portakal kabuğunun rendesi

* 1 paket labne (200 gr)

* 2 çay kaşığı tarçın

* 1,5 su bardağı esmer toz şeker

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* 2 su bardağı un

* 2 adet havuç (rendelenmiş)

* Varsa biraz ceviz



YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir karıştırma kabında mikserin yüksek devriyle çırpın. Sıvıyağ ve labne peyniri ilave edip çırpmaya devam edin.

Rendelenmiş havucu ve portakal kabuğunu da ekleyip tekrar çırpın. Esmer toz şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı ve unu da katıp çırpmaya devam edin.

Parçaladığınız cevizi ekleyip tahta spatula yardımıyla karıştırın.

Hamuru yuvarlak bir borcama aktarıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirip çıkarın.

Afiyet olsun.

LABNELİ BROKOLİ ÇORBASI



MALZEMELER

* 400-500 gr brokoli

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 adet küçük boy patates

* 4-5 diş sarımsak

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* Yaklaşık 6 su bardağı su (Sebzelerin üzerine çıkacak kadar.)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı pul biber

* Ayrıca 2-3 tepeleme yemek kaşığı labne



YAPILIŞI

Brokoliyi yıkayıp çiçeklerine ayırın ve orta boy bir tencereye koyun.

Üzerine soyup dörde böldüğünüz patates ve soğanı ilave edin. Sarımsakları da ortadan ikiye bölerek ekleyin. Suyunu da katıp (sebzelerin üzerine çıkacak kadar) orta ısılı ateşte, sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tenceredeki sebzeleri el blender’ı yardımıyla püre haline getirin. Tuz, biber ve labneyi ilave edip blenderden tekrar geçirin.

Pürüzsüz kıvamdaki çorbayı isterseniz keten tohumuyla süsleyerek, sıcak sıcak servise sunun.