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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Havuçlu kereviz salatası

27 Haziran 2014

Kerevizleri soyup yıkadıktan sonra rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyin.

Ya da kibrit çöpü formunda incecik “julyen” doğrayın ve derin bir kaba aktarın.
Üzerine kazıyıp rendelediğiniz havucu ekleyin. Kararmamaları için üzerine limon suyu gezdirip karıştırın.
Sosu hazırlamak için; sos malzemelerinin tümünü derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Sosu ceviz haricindeki malzemeleri robotta çekip en son cevizi katarak da hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız sosu havuç ve kerevizlerin üzerine gezdirip iyice karıştırın. İsterseniz incecik kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun. Afiyet olsun...

Malzeme listesi

4 adet orta boy kereviz
1-2 adet orta boy havuç
Yarım limonun suyu

Sos için;

2 su bardağı yoğurt
1 diş dövülmüş sarmısak
1 yemek kaşığı mayonez
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
2 çay kaşığı tuz, pul biber
Varsa 1 çay kaşığı tatlı hardal

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