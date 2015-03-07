Havuçlu kabaklı kek



Çekilmiş ceviz ya da fındık, yıkanıp süzülmüş kuru üzüm ve rendelenmiş havucu ilave edin. Un, tarçın ve kabartma tozunu da aktarıp kaşık ya da plastik spatulayla karıştırın.

Dolmalık yeşil kabağın sapını kesip iyice yıkayın. Kabuklarını soymadan rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyin ve kek hamuruna ekleyin. Kabak çabuk sulandığı için kek hamuruna en son katılır.

Malzemeleri iyice harmanlayın. Koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edeceksiniz.

Diğer taraftan 20-25

santim çapında, yuvarlak ya da aynı büyüklükte kare veya dikdörtgen bir fırın kabını 2-3 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.

Hazırladığınız kek hamurunu kaba aktarın. Keki, önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 40 dakika kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca kabından çıkarıp dilimleyerek servise sunun.

Not: Çok yumuşak ve ıslak bir hamur olduğu için düz bir kalıba koyun. Çünkü şekilli kalıpta dağılabilir. İsterseniz üzerine pudraşekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

MALZEMELER

* 3 adet yumurta

* 1,5 su bardağı toz şeker (Esmer toz şeker de kullanabilirsiniz.)

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi (Fındık ya da badem de kullanabilirsiniz.)

* 2 yemek

kaşığı çekirdeksiz

kuru üzüm

* 1 paket

vanilya

* 2 çay kaşığı

toz tarçın

* 1 paket kabartma tozu

* 2,5 su

bardağı un

* 1 adet orta boy yeşil kabak (En fazla 15 santim boyunda olmalı.)

* 1 adet küçük boy ince havuç