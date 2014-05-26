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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Havuç baroni

26 Mayıs 2014

Havuçların kabuklarını soyduktan ya da kazıdıktan sonra yıkayıp bir santim kalınlığında parçalar oluşturacak şekilde dilimleyin.

8 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA
PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
* 5 adet orta boy havuç
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* 1 adet orta boy kuru soğan
* 8-10 diş sarmısak
* 1 çay bardağı pirinç
* 2 su bardağı sıcak su
* 1 çay kaşığı tuz
* Yarım limon suyu
* 1 tatlı kaşığı tozşeker

YAPILIŞI
Havuçların kabuklarını soyduktan ya da kazıdıktan sonra yıkayıp bir santim kalınlığında parçalar oluşturacak şekilde dilimleyin. Sarmısakları soyup kuru soğanı da incecik doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırıp incecik kıydığınız soğanlar ve ortadan ikiye böldüğünüz sarmısakları tencereye koyduktan sonra karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika pişirdikten sonra havuçları ekleyin. Malzemeleri bir yandan karıştırmaya devam ederek 4-5 dakika kadar kavurun.
Diğer taraftan, pirinci yıkayıp süzdükten sonra havuçların üzerine aktarın. Üzerine sıcak su, tuz, limon suyu ve tozşekeri de ilave ederek orta ısılı ateşte, havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Yemeğin soğumasını bekledikten sonra servis tabağına aktarın. Üzerini incecik kıyılmış maydanoz ya da dereotuyla süsleyerek servis yapın.

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