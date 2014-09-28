Hatay’da Akdeniz ülkelerinin lezzet zirvesi

İtalya’dan Tunus’a, Fransa’dan İspanya’ya pek çok Akdeniz ülkesinden gelen şefler, basın mensupları, gurmeler ve mutfak kültür araştırmacıları Hatay Valiliği’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen organizasyonda bir araya geldi.

Vali M. Celalettin Lekesiz etkinliklere verdiği destek ve katılımla Hatay halkının da etkinliklere dahil olmasında, Mutfak Günleri’nin festival havasında geçmesinde büyük rol oynadı.

Bu geniş katılımlı, iyi organize olmuş festivalin amaçlarını şöyle özetleyebiliriz; Akdeniz ülkelerinin yemek kültürleri arasındaki bağı geliştirmek, ülkelerin birbirini daha iyi tanıması, ülkelerin yerel lezzetlerinin çeşitli şekillerde kayıt altına alınması, gelecek nesillere bırakılacak olan yemek kültürünün korunması, gurme turizminin geliştirilmesi.

Dört gün boyunca çeşitli Akdeniz ülkelerinden gelen yaklaşık yüz mutfak insanını, şefleri kendi ülkemin topraklarında izlemek beni nasıl onurlandırdı anlatamam.

Festival boyunca, yerel mutfaklara duyduğum saygı bin kat daha arttı.

Sunumlar, atölye çalışmaları, panellerle dolu geçen günler Akdeniz ülkelerinin birbirine ne kadar dost, ne kadar yakın olduğunu da gözler önüne serdi. Mutfak kültürünün ve layıkıyla korunmuş olan yöresel mutfakların turizme, dolayısıyla ülke ekonomisine katkısının

vurgulandığı festival, ülkelerin az bilinen, unutulmaya yüz tutan gıda ürünlerini de uluslararası platformda dile getirmiş oldu.

Festivalin önümüzdeki yıllara da aktarılması bence çok önemli, çünkü Türk mutfağının uluslararası platformlarda daha çok boy göstermeye ihtiyacı var.

ANİ ÖLÜM KATILIMCILARI ÜZDÜ

Akdeniz Mutfak Günleri’nde acı bir olay da yaşandı. 57 yaşında olan ve neşeli tavırlarıyla konuklara hoş bir sunum da yapan Fransız asıllı İspanyol şef Jean Luc Figueras geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bu ani ölüm, katılımcıları çok üzdü. Organizasyon, İspanyol şefi Savon Otel’de düzenlediği bir yemekle anmayı ihmal etmedi. Ulusal ya da uluslararası katılımcılarla düzenlenen bu tür organizasyonları ne kadar desteklediğimi, onlarda görev almaktan ne kadar keyif aldığımı her fırsatta tekrarlıyorum.

Hatay’da düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan, görev almaktan duyduğum mutluluğu da belirtmeden edemeyeceğim.

Organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara, şeflere, basın mensuplarına ve özellikle de muhteşem bir sıcaklıkla bizi bağrına basan Hatay halkına teşekkür etmeyi borç bilirim.