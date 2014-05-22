Haşhaşlı tekke çöreği

8 KİŞİLİK

Hazırlama süresi 70 dakika

Pişme süresi 35 dakika

MALZEME LİSTESİ

Hamur için

* 3 su bardağı ılık süt

* 1 yemek kaşığı toz maya

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 3 yemek kaşığı tozşeker

* 7 su bardağı un

* 1 çay kaşığı tuz

Hamur aralarına sürmek için;

* 250 gr eritilip ılıtılmış bitkisel margarin

* 1 su bardağı haşhaş tohumu

Üzeri için

* 2 adet yumurta

* 4 yemek kaşığı yoğurt

* 2 yemek kaşığı tozşeker

YAPILIŞI

Toz maya ve ılık sütü yoğurma kabına aktarıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Sıvıyağ, tozşeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Unu da azar azar ilave edip pürüzsüz ve kulakmemesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika bekletin. Kabarıp mayalanan hamuru 24 eşit parçaya ayırın. Bezelerden birini, oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde yuvarlak bir hamur oluşturacak şekilde açın.

Üzerlerine haşhaşlı yağdan 2-3 yemek kaşığı gezdirin. Sonra da hamurun bir ucundan başlayarak rulo yapın. Rulo hamuru tezgahın üzerinde iki elinizle çekiştirerek uzatın. En az 35-40 cm uzunluğunda yuvarlak uzun şeritler hazırlayın. Her bir şeridi kendi ekseni etrafında çevirerek yapıştırın. Böylece yuvarlak çörekler hazırlayın.

Hazırladığınız çörekleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Tozşeker, yumurta ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırıp hamurların üzerine fırçayla sürün. Kabarıp mayalanması için 30 dakika daha bekletin. Çörekleri 175 dereceye ayarlı fırının alt rafında üzerleri kızarıncaya kadar, 35-40 dakika pişirin. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...