Toz maya ve ılık sütü yoğurma kabına aktarıp maya eriyinceye kadar karıştırın.
Haşhaşlı tekke çöreği
8 KİŞİLİK
Hazırlama süresi 70 dakika
Pişme süresi 35 dakika
MALZEME LİSTESİ
Hamur için
* 3 su bardağı ılık süt
* 1 yemek kaşığı toz maya
* 1 su bardağı sıvıyağ
* 3 yemek kaşığı tozşeker
* 7 su bardağı un
* 1 çay kaşığı tuz
Hamur aralarına sürmek için;
* 250 gr eritilip ılıtılmış bitkisel margarin
* 1 su bardağı haşhaş tohumu
Üzeri için
* 2 adet yumurta
* 4 yemek kaşığı yoğurt
* 2 yemek kaşığı tozşeker
YAPILIŞI
Toz maya ve ılık sütü yoğurma kabına aktarıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Sıvıyağ, tozşeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Unu da azar azar ilave edip pürüzsüz ve kulakmemesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika bekletin. Kabarıp mayalanan hamuru 24 eşit parçaya ayırın. Bezelerden birini, oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde yuvarlak bir hamur oluşturacak şekilde açın.
Üzerlerine haşhaşlı yağdan 2-3 yemek kaşığı gezdirin. Sonra da hamurun bir ucundan başlayarak rulo yapın. Rulo hamuru tezgahın üzerinde iki elinizle çekiştirerek uzatın. En az 35-40 cm uzunluğunda yuvarlak uzun şeritler hazırlayın. Her bir şeridi kendi ekseni etrafında çevirerek yapıştırın. Böylece yuvarlak çörekler hazırlayın.
Hazırladığınız çörekleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Tozşeker, yumurta ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırıp hamurların üzerine fırçayla sürün. Kabarıp mayalanması için 30 dakika daha bekletin. Çörekleri 175 dereceye ayarlı fırının alt rafında üzerleri kızarıncaya kadar, 35-40 dakika pişirin. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.
Afiyet olsun...
Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.