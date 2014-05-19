Has dolması



6 Kişilik

Hazırlama süresi 30 dakika

Pişme süresi 45 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 2-2,5 kg’lık beyaz lahana

* 500 gr orta yağlı kıyma

(Kaburga üzerinden alınan yağlı et)

* 1 su bardağı pirinç

* 2 adet yeşil sivribiber

* 2 adet orta boy domates

* 2 adet orta boy kuru soğan

* Yarım demet maydanoz

* 2 çay kaşığı tuz, pulbiber

* 1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için

* Yarım su bardağı sumak suyu

* 5-6 su bardağı sıcak su

* 25-30 gr tereyağı

YAPILIŞI

Sumak suyunu hazırlamak için, 1 su bardağı top sumağı derin bir kaba koyup üzerine 1,5- 2 su bardağı ılık su ekleyin. Sumağın rengini ve ekşisini suya vermesi için 30 dakika kadar bekletin. Diğer taraftan, yaprak yaprak ayırdığınız lahanayı bol tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Sert damarlarını kesip yapraklarını avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın. Pirinci yıkayıp süzün.

İç harcını hazırlamak için; yemeklik çok incecik doğradığınız soğan, yeşil biber, incecik kıyılmış maydanoz, rendelenmiş domates, tuz, pulbiber, kıyma, pirinç ve tereyağını derin bir kabın içine aktararak iyice yoğurun.

Diğer taraftan, lahana yapraklarını parlak tarafı yukarı bakacak şekilde tezgaha serin. Üzerlerine hazırladığınız iç harcından birer yemek kaşığı kadar koyup kenarlarını içe doğru kıvırıp, katlayarak rulo şeklinde sarın. Sardığınız dolmaları geniş bir tencereye yan yana ve üst üste dizin.

Sos için; sumak suyu, tereyağı ve sıcak suyu karıştırıp dolmaların üzerine dökün. Üzerini küçük bir porselen tabakla kapatın. Yemeği kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı vaziyette lahanalar yumuşayıncaya kadar, en az 50-60 dakika dakika pişirin. Ocaktan alıp sıcak servise sunun.

Not: Bitlis’in bayram yemeklerinden biri olan has dolmayı yanında cacıkla ikram etmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun...