HAMURLU MAŞ ÇORBASI

Malzeme listesi

? 2 su bardağı maş

? 2 adet orta boy kuru soğan

? 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

? 1 yemek kaşığı domates salçası

? 1 yemek kaşığı biber salçası

? 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber, toz kırmızı biber

? 1 su bardağı kesme ev eriştesi (Hazır Kayseri mantısı da kullanabilirsiniz.)

? Varsa bir yemek kaşığı tarhun-tarhın



Yeşil mercimeğin daha ufak ve koyu renklisi olan maş, çorbaya çok yakışır.

İyice yıkadığınız maşı bir tencereye koyup üzerine 8 su bardağı su ekleyin. Orta ısılı ateşte kaynayan maşın kabukları bir süre sonra suyun yüzeyine çıkar. Bu kabukları el kevgiriyle toplayabilirsiniz. (Maşı bu şekilde de kullanabilirsiniz.)

Kaynayan çorbaya yemeklik incecik doğranmış soğanları ekleyin. Domates ve biber salçasını suyla ezerek katın. Tuzu ve pul biberi de ilave edin. Arada sırada karıştırarak 10 dakika pişirin.

Kesme ev eriştesini ekleyip karıştırın ve pişirin. Son olarak tarhunu da ilave edip ocaktan alın.

Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Toz biberi ekleyip 1 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip çorbayı sıcak sıcak servise sunun.

Not: İsterseniz çorbaya, soğanla beraber incecik doğradığınız kırmızı biberi de katabilirsiniz.

Afiyet olsun...

ISPANAK PESTOLU PİLAV

Malzeme listesi

? 2 su bardağı pirinç

? 15-20 adet ıspanak yaprağı (yaklaşık 100 gr)

? 1 çay bardağı zeytinyağı

? 3 diş sarmısak

? 1 yemek kaşığı dolusu dolmalık fıstık

? 1 demet dereotu

? 2 su bardağı sıcak su

? 1 çay kaşığı tuz, karabiber



İtalyanların meşhur pesto sosunu hazırlamak için; yıkayıp süzdüğünüz ıspanak yapraklarını mutfak robotu ya da blender’a aktarın. Üzerine zeytinyağı ve soyulmuş sarmısakları ekleyin. Saplarını ayıkladığınız dereotunu ve dolmalık fıstığı da ilave ettikten sonra robotu çalıştırın. Malzemeleri iyice ezilip püre haline gelinceye kadar robotta çekin.

Robottaki malzemeleri geniş bir pilav tenceresine aktarıp orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlar başlamaz, yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave ettikten sonra, karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun.

Kaynar suyu (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz) tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpiştirip tekrar karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp orta ısılı ateşte, pirinç suyunu iyice çekinceye kadar pişirin. Ocağın altını iyice kısıp pilavı 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Pilavı yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin. Servise sunmadan önce tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarıya doğru karıştırın. Bu pilavı kalıplara koyup şekil vererek de servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...