Hamurişini hemen hemen herkes sever. Birçok mutfakta da mutlaka bu tarz tatlı tuzlu yiyecekler pişer. Ben de bu hafta size alternatif hamurişi tarifleri vereceğim.

İrmikli kıymalı poğaça

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr irmik

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 125 gr eritilip ılıtılmış tereyağı (bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

İç harcı için

◊ 150 gr kıyma

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, kimyon, pulbiber

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Ayrıca

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 2 yemek kaşığı çörekotu

8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

İç harcı için; kıyma ve yağı bir tavaya koyup orta ısılı ateşte, karıştırarak 5 dakika kadar kavurun. İncecik yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip 5 dakika daha kavurun. Tuz, baharatlar ve dolmalık fıstığı ilave edip birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamur için; irmiği derin bir kaba koyun. Tuzu ve ılık suyu ekleyip çatalla karıştırdıktan sonra 10 dakika bir kenarda bekletin.

Eritilmiş yağı ilave edip iyice yoğurun. Çok yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın ve çay tabağı büyüklüğüne getirin.

Yuvarlak hamurların ortasına kıymalı harçtan 1 yemek kaşığı kadar koyup D şeklinde kapatın ve tekrar yuvarlayın. Poğaçaları fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine fırçayla yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında, üzerleri sararıncaya kadar, 25-30 dakika pişirin ve servise sunun.

Afiyet olsun...

Kakaolu demlenmiş kek

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı ılık demli çay

◊ 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

◊ 1 paket vanilya

◊ Varsa 2-3 yemek kaşığı dolmalık kuş-

üzümü

◊ 3 su bardağı un

◊ 1 paket kabartma tozu

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri bir kaba aktarın. Mikserin yüksek devriyle, en az 5 dakika, bembeyaz oluncaya kadar çırpın. Sıvıyağı ve ılık demli çayı ekleyin. Kakaoyu ve vanilyayı da ilave edip 2-3 dakika daha çırpın.

Kuşüzümünü bol suyla yıkayıp süzdükten sonra katın. Unu da aktarıp mikserle 2-3 dakika daha çırpın. Son olarak, kabartma tozunu da ilave edip karıştırın.

Varsa muffin kalıplarını yağlayın. Yoksa büyükçe bir kalıbı yağlayıp hamuru kalıba aktarın. Keki 10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirip çıkarın. Soğuyunca servise sunun.

Kaşar peynirli chester kurabiye

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ Yarım su bardağı su

◊ 1 çay kaşığı sirke

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 4-5 su bardağı un

Üzeri için

◊ 1 adet yumurta sarısı

◊ 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar (parmesan peyniri de

kullanabilirsiniz)

8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Su, sıvıyağ, sirke, kabartma tozu ve tuzu derin bir kaba koyup çatalla iyice çırpın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur hazırlayın. Üzerini örtüp oda sıcaklığında 60 dakika kadar bekletin. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alıp merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında açın. Hamurdan çay bardağı ağzıyla parçalar çıkarıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine fırça yardımıyla, çırpılmış yumurta sarısı sürüp rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 20-22 dakika pişirip çıkarın. Ilık olarak da servise sunabilirsiniz.