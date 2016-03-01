Hamurişini hemen hemen herkes sever. Birçok mutfakta da mutlaka bu tarz tatlı tuzlu yiyecekler pişer. Ben de bu hafta size alternatif hamurişi tarifleri vereceğim.

Kayınvalidemin ıspanaklı büzme böreği

8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet hazır yufka

İç harcı için

◊ 1 kg ıspanak

◊ 7-8 adet taze yeşil soğan

◊ Yarım demet maydanoz

◊ Yarım demet dereotu

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

◊ 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Börek sosu için

◊ 3 adet yumurta

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 2,5 su bardağı yoğurt

◊ 1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pulbiber

Ispanakları bol suyla yıkadıktan sonra iyice süzün ve incecik doğrayın. Soğanları, maydanoz ve dereotunu da yıkayıp süzdükten sonra ince ince doğrayın.Büyükçe bir kaba, doğradığınız ıspanak, yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu koyun. Pulbiber, tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra tüm malzemeyi elinizle köfte yoğurur gibi ovup yoğurun. Rendelenmiş peyniri de ilave ederek iyice karıştırın. Yufkalardan birini tezgahın üzerine serin. Üçte birlik kısmını yufkanın üzerine kapatın. Yufkanın katlanmış kısmına boydan boya, ıspanaklı harcın altıda birini yaydıktan sonra yufkanın diğer kısmını da üzerine kapatın. Böylece uzun dikdörtgen bir yufka elde edeceksiniz. Bu yufkayı iki ucundan ortaya doğru iyice sıkıştırarak büzüştürün ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayıp, aynı tepsiye aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Börek sosu için yumurtaları cam kapta, çırpma teli yardımıyla çırpın. Yoğurt, zeytinyağı ve biberleri ekleyip tekrar karıştırın.Sosu tepsiye yerleştirdiğiniz yufkaların üzerine kaşıkla yayın. Böreği, 5 dakika önceden ısıtıp 190 dereceye ve altüst konuma ayarladığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar, 40-50 dakika pişirip çıkarın. Bıçakla ya da elinizle dilimleyerek sıcak sıcak servise sunun.

Bursa’nın sütlü pidesi

8 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

MALZEME LİSTESİ

Hamur için

◊ 125 gr yumuşak tereyağı (margarin de kullanabilirsiniz)

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 2 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 3,5 su bardağı un

Sütlü muhallebi için

◊ 1 litre süt

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 4 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 1 paket vanilya

◊ 2 adet yumurta

Hamur için; yumuşamış yağ, sıvıyağ ve tozşekeri derin bir kaba aktarıp çatalla çırparken kabartma tozunu katın. Unu da azar azar eklerken bir taraftan da yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden daha yumuşak bir hamur hazırlayın. Kare ya da yuvarlak büyük bir borcamın içini hafifçe yağlayın. Hazırladığınız hamuru, bastırarak borcama yayın. Sütlü muhallebi için; yumurta, şeker ve unu bir tencereye koyun. Sütü yavaş yavaş ilave ederken tel çıpıcıyla çırpın ve ocağın üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca vanilyayı katın ve karıştırıp ocaktan alın. Ilık hale gelmesi için bir kenarda bekletin. (Sık sık karıştırın ki kabuk bağlamasın) Ilık hale gelen muhallebinin içine 2 adet yumurtayı kırıp mikserle 3-4 dakika çırpın. Sonra da muhallebiyi düzgün bir şekilde hamurun üzerine yayın. Sütlü pideyi, 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri iyice sararıncaya, hatta kenarları hafif kahverengi oluncaya kadar, en az 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumasını bekleyin ve buzdolabında en az 2-3 saat bekletin. Dilimleyerek ya da kaşıkla servise sunun.

Kidonya pastası

10 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 15 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet hazır

kakaolu pastaban

Islatmak için

◊ 1 su bardağı portakal suyu

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

Krema için

◊ 3 yemek kaşığı un

◊ 6 yemek kaşığı tozşeker

◊ 2 adet yumurta sarısı

◊ 1 paket vanilya

◊ 2 yemek kaşığı mısır nişastası

◊ 6 su bardağı süt

◊ 240 gr bitter çikolata

Ayrıca

◊ 1 su bardağı hindistancevizi

İki katlı hazır keki iki parçaya ayırıp ayrı ayrı ızgara üzerine oturtun. Portakal suyu ve şekeri karıştırıp kekleri bu sosla ıslatın.

Krema için; un, yumurta sarısı ve tozşekeri bir tencereye koyun. Vanilya ve nişastayı ekleyip bir taraftan tel çırpıcıyla çırparken, bir taraftan da sütü ekleyin ve iyice karıştırın. Minik minik parçaladığınız çikolatayı da ilave edin.

Tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtup sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alıp en az 5 dakika çırparak soğumasını bekleyin.

Kek parçalarından birini servis tabağına koyup üzerine bolca krema sürün.

Varsa mevsim meyvelerini koyun. Kekin ikinci parçasını üzerine yerleştirin ve her tarafına krema sürün.

Pastayı hindistancevizi ve meyveyle süsleyip buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün dilimleyerek servise sunun.