Hamurişini hemen hemen herkes sever. Birçok mutfakta da mutlaka bu tarz tatlı tuzlu yiyecekler pişer. Ben de bu hafta size alternatif hamurişi tarifleri vereceğim.

Amerikan çöreği (Donut)

MALZEME LİSTESİ

◊ 300 ml. sıcak süt (yaklaşık 1,5 su bardağı)

◊ 1 yemek kaşığı toz maya

◊ 2 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

◊ 500 gr. un

(yaklaşık 4,5 su

bardağı)

Üzeri için;

◊ 1 paket hazır çikolatalı sos

◊ 50-60 gr. çikolata

Kızartmak için;

◊ 2-3 su bardağı sıvıyağ

8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Maya, tuz ve şekeri derin bir kaseye koyun. Isıttığınız sütü (epey sıcak olsun) üzerine aktarıp yağı da ekleyin. Çatalla iyice çırpıp 5 dakika bekletin. Ardından unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Elinize hafif yapışan, yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekir. Hamuru, üzerini örterek oda sıcaklığında en az 1,5-2 saat bekletin.

Derin bir kızartma tenceresine bolca sıvıyağ koyup orta ısılı ateşte ısıtın. Kenarda bekleyen hamuru hafif unladığınız tezgaha alıp merdaneyle yarım santim kalınlığında açın.

Hamurdan su bardağı ağzı yardımıyla parçalar çıkarın (çapı 6-7 santim olmalı). Yuvarlak hamurların ortalarından şişe kapağıyla parçalar çıkarıp ortası delikli hamurlar elde edin.

Hamurları kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Hazır çikolatalı sosu, içine çikolata ekleyerek pişirin. Böylece sosunuz daha kıvamlı, daha zengin olur.

Sıcak hamurları çikolatalı sosa bulayarak servise sunun. İsterseniz üzerlerini şekerleme parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

Arap lahmacunu

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet hazır lavaş ekmeği (marketlerde paketler halinde satılıyor)

İç harcı için;

◊ 150-200 gr. az yağlı dana kıyma

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 adet yeşil sivribiber

◊ 1 adet orta boy domates

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

◊ 1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

◊ 1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri (kaşar peyniri de kullanabilirsiniz)

4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

İç harcı için; kıymayı ve 2 yemek kaşığı sıvıyağı tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurun. Sapını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra incecik halkalar halinde doğradığınız biberleri ilave edin. Tuz, kimyon ve karabiberi serpin. Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.

Soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesi (1 yemek kaşığı salça da kullanabilirsiniz) katıp tekrar karıştırın. Varsa nar ekşisini ilave edip, suyunu çekinceye kadar 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Sıcakken peyniri katıp karıştırın ve hafif ılık hale gelmesini bekleyin.

25-30 santim çapındaki teflon tavayı 1 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Lavaş ekmeklerden birini (kepekli kullanmanızı öneririm) tavaya yayın. Hazırladığınız içi üzerine yayıp ikinci lavaşı üzerine kapatın. Üzerine bastırıp kısıkla orta ateş arasında 5-6 dakika pişirin. Bir tepsiye ters çevirin. Diğer yüzünü de 4-5 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Üzerine elinizle 1-2 yemek kaşığı soğuk suyu serpiştirip pizza gibi dilimleyerek servise sunun.

Ayranlı zeytinli çörek

MALZEME LİSTESİ

◊ 5 su bardağı un

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 paket (11 gr.) toz maya (onun yerine 42 gramlık yaş mayanın yarısı da kullanılabilir)

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

◊ 2 su bardağı ayran (hazır satılan ayranlardan)

◊ 50 gr. bitkisel margarin (iyice yumuşamış olmalı)

◊ Ayrıca 8 yemek kaşığı zeytin ezmesi

Üzeri için;

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 3 yemek kaşığı çörekotu

12 kişilik

Hazırlama süresi: 60 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Un derin bir yoğurma kabına konur, üzerine tuz atılıp karıştırılır. Kabartma tozu gibi küçük paketlerde satılan toz (instant) maya eklenip tekrar karıştırılır (yaş maya kullanılacaksa parçalanması gerekir.) Tozşeker de katıldıktan sonra 2 su bardağı ayran azar azar ilave edilir ve yoğurmaya başlanır.

İyice yoğurduktan sonra oda sıcaklığında yumuşamış olan margarin ilave edilir. Yoğurmaya devam edilerek yağ hamura yedirilir. Ele hafifçe yapışan, yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğrulup toplanır. Üzeri hafif nemli mutfak peçetesiyle örtülerek oda sıcaklığında en az 40 dakika bekletilir.

Dinlenmiş hamur mutfak tezgahının üzerinde iki eşit parçaya ayrılır. Parçalar neredeyse dosya kağıdı büyüklüğünde ve dikdörtgen şeklinde açılır. Üzerlerine dörder yemek kaşığı kadar zeytin ezmesi sürülür ve uzun kenarlarından başlanarak rulo yapılır. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürülüp çörekotu serpiştirilir.

Rulo çörekler yağlanmış fırın tepsisine yerleştirilip 20 dakika da tepside bekletilir. Çörekler 5 dakika önceden ısıtılıp 200 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirilip çıkarılır. Ilık hale gelince dilimlenip servise sunulur.