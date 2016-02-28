Hamurişini hemen hemen herkes sever. Birçok mutfakta da mutlaka bu tarz tatlı tuzlu yiyecekler pişer. Ben de bu hafta size alternatif hamurişi tarifleri vereceğim.





6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ



Hamur için

* 1 yemek kaşığı yoğurt

* 1 çay kaşığı karbonat, tuz

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ



* Yarım su bardağı ılık su

* Yaklaşık 2 su bardağı un



İç harcı için

* 250 gr az yağlı kıyma

* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

* Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı isot

Kızartmak için

* Bol miktarda sıvıyağ



Aslı’nın yoğurtlu cheesecake’i





8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika



MALZEME LİSTESİ



Hamuru için



* 200 gr yumuşak

margarin

* 1 adet yumurtanın sarısı

* Yarım su bardağı tozşeker

* 1 paket kabartma tozu

* 2 su bardağı un

Üzeri için

* 500 gr

süzme yoğurt

* 500 gr

normal yoğurt

* 3 adet yumurta

* 1 paket hazır vanilyalı puding

* 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



Ayrıca

* 1 su bardağı frambuaz

* 2 yemek kaşığı pudraşekeri



Kıymalı ıspanaklı kömbe





4 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika



* 4 adet hazır yufka

İç harcı için

* 2 adet

kuru soğan

* 250 gr kıyma

* 2 demet ıspanak

* 4 yemek

kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber



Sosu için

* 3 su bardağı su

* 1,5 su bardağı un

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 3 yemek kaşığı susam

İçi için; soğanları incecik doğrayın. Ispanağın kök ve saplarını ayıklayıp yıkayın ve yine incecik doğrayın. Zeytinyağını ve kıymayı bir tavada 5 dakika kavurun. Ocağın altını açıp ıspanağı ilave edin ve sulanmaması için, yüksek ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberi katıp soğumaya bırakın. Sos için, su, un ve sıvıyağı büyük bir kasede çırpın. Yufkalardan birini fırın tepsisine, kenarları dışa taşacak şekilde serin.

Üzerine unlu su karışımından yarım kepçe gezdirin. İkinci yufkayı üzerine buruşturarak serin. Tekrar yarım kepçe sos gezdirin ve kıymalı için yarısını serin. Üçüncü yufkayı buruşturarak serip üzerine sos gezdirin. Kıymalı için kalanını da serpiştirin. Son yufkayı yine buruşturarak serip en alttaki yufkanın uçlarını üzerine kapatın.

Dilimleyin ve kalan unlu sosu gezdirip susam ya da çörekotunu serpin.

Isınmış 200 dereceli fırında 35 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin.