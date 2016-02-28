Hamurişini hemen hemen herkes sever. Birçok mutfakta da mutlaka bu tarz tatlı tuzlu yiyecekler pişer. Ben de bu hafta size alternatif hamurişi tarifleri vereceğim.
Hamurişi tarifleri
6 kişilik
Hazırlama süresi: 40 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
MALZEME LİSTESİ
Hamur için
* 1 yemek kaşığı yoğurt
* 1 çay kaşığı karbonat, tuz
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ
* Yarım su bardağı ılık su
* Yaklaşık 2 su bardağı un
İç harcı için
* 250 gr az yağlı kıyma
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 2 çay kaşığı isot
Kızartmak için
* Bol miktarda sıvıyağ
Aslı’nın yoğurtlu cheesecake’i
8 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
MALZEME LİSTESİ
Hamuru için
* 200 gr yumuşak
margarin
* 1 adet yumurtanın sarısı
* Yarım su bardağı tozşeker
* 1 paket kabartma tozu
* 2 su bardağı un
Üzeri için
* 500 gr
süzme yoğurt
* 500 gr
normal yoğurt
* 3 adet yumurta
* 1 paket hazır vanilyalı puding
* 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Ayrıca
* 1 su bardağı frambuaz
* 2 yemek kaşığı pudraşekeri
Kıymalı ıspanaklı kömbe
4 kişilik
Hazırlama süresi: 25 DAKİKA
Pişirme süresi: 35 dakika
* 4 adet hazır yufka
İç harcı için
* 2 adet
kuru soğan
* 250 gr kıyma
* 2 demet ıspanak
* 4 yemek
kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Sosu için
* 3 su bardağı su
* 1,5 su bardağı un
* Yarım su bardağı sıvıyağ
* 3 yemek kaşığı susam
İçi için; soğanları incecik doğrayın. Ispanağın kök ve saplarını ayıklayıp yıkayın ve yine incecik doğrayın. Zeytinyağını ve kıymayı bir tavada 5 dakika kavurun. Ocağın altını açıp ıspanağı ilave edin ve sulanmaması için, yüksek ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberi katıp soğumaya bırakın. Sos için, su, un ve sıvıyağı büyük bir kasede çırpın. Yufkalardan birini fırın tepsisine, kenarları dışa taşacak şekilde serin.
Üzerine unlu su karışımından yarım kepçe gezdirin. İkinci yufkayı üzerine buruşturarak serin. Tekrar yarım kepçe sos gezdirin ve kıymalı için yarısını serin. Üçüncü yufkayı buruşturarak serip üzerine sos gezdirin. Kıymalı için kalanını da serpiştirin. Son yufkayı yine buruşturarak serip en alttaki yufkanın uçlarını üzerine kapatın.
Dilimleyin ve kalan unlu sosu gezdirip susam ya da çörekotunu serpin.
Isınmış 200 dereceli fırında 35 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin.
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