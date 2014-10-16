Hamsili mısır unu böreği

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı salamura hamsi

(7-8 adet ayıklanmış taze hamsi)

* 4-5 adet pazı yaprağı

* 1 adet taze soğan

* 1 yemek kaşığı kuru nane

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 adet yumurta

* Yarım su bardağı yoğurt

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı un

* 2 su bardağı mısır unu

YAPILIŞI

Karadenizlilerin kullandığı salamura hamsilerden kullanacaksanız suda yarım saat bekletin. Süzün ve keskin bir bıçakla bir santim boyunda doğrayın. Ya da kılçıkları tamamıyla temizlenmiş taze hamsileri dilimleyip bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, pazı yapraklarını yıkayıp incecik doğrayın ve derin bir kaba aktarın. Ayıklanmış taze soğanı, rendelenmiş kuru soğanı ve kuru naneyi üzerine ekleyip malzemeleri elinizle iyice bastırarak yoğurun.

Böylece yumuşattığınız yeşilliklerin üzerine doğranmış hamsileri katıp bir çatalla karıştırın ve bir kenarda bekletin.

Yumurtaları başka bir derin kaba kırın. Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çatalla çırpın. Hamsiyle karıştırdığınız yeşillikleri de ilave edip kaşık ya da çatalla karıştırın.

En sonunda un ve mısır ununu ilave edip tekrar karıştırın. Kek hamurundan daha katı bir hamur elde edeceksiniz.

Kenarları yüksek, 25-30 santim uzunluğundaki bir fırın kabını 2 yemek kaşığı sıvıyağla iyice yağlayın. Elinizi bir kasenin içine koyduğunuz suyla ıslatarak hamurdan parçalar koparın ve kalıba yerleştirin. Hamurun üzerini ıslak elinizle düzeltin.

175 dereceye ayarlayıp alt üst konuma getirdiğiniz fırını 5 dakika önceden ısıtın. Böreği sıcak fırında, üzeri altın sarısı oluncaya kadar, 35 dakika pişirip çıkarın. Ilık hale gelince dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...