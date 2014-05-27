Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Güngör Hanım’ın Çerkez tavuğu
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Güngör Hanım’ın Çerkez tavuğu

27 Mayıs 2014

Tavuğu yıkayıp tencereye yerleştirin. Soyulmuş soğan ve patatesi dörde bölüp ekleyin.

Güngör Hanım’ın Çerkez tavuğu
8 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA
PİŞME SÜRESİ 15 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
* 1 adet bütün tavuk
(en küçük boylardan kullanın)
* 1 adet küçük boy patates
* 1 adet küçük boy kuru soğan
Sosu için;
* 3 dilim bayat ekmeğin içi
* 4 diş sarmısak
* 2 su bardağı tavuk suyu
* Yarım su bardağı süt
* 2 su bardağı ceviz içi
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Üzeri için;
* 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI
Tavuğu yıkayıp tencereye yerleştirin. Soyulmuş soğan ve patatesi dörde bölüp ekleyin. Üzerine 5 su bardağı su ilave edip iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp derisini ayıkladıktan sonra çok ufak parçalar halinde didikleyin. Patates ve soğan parçalarını atmayıp kenarda bekletin.
Diğer taraftan, bayat ekmek içini, ceviz ve sarmısakları mutfak robotunda püre haline getirin. Kenarda bekleyen patates ve soğanları da ilave edip robotta tekrar çekin. Üzerine 2 su bardağı ılık tavuk suyu, yarım su bardağı ılık süt, tuz, karabiber (varsa toz kişniş de katabilirsiniz) ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız bu harcı didiklediğiniz tavuk parçalarının üzerine aktarıp iyice harmanlayın. (Karışım çok katı kıvamlı olursa bir miktar daha tavuk suyu ekleyebilirsiniz.)
Arzu ederseniz, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını küçük bir tavada kızdırıp üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ilave ederek 1 dakika kadar pişirdikten sonra yemeğin üzerine gezdirebilirsiniz.
Not: Sevgili Güngör Arukan’ın tarifine öre, tavuğun derisi atılmaz. Küçük parçalara bölünerek cevizle birlikte robotta çekilir. Diğer sos malzemeleri daha sonra ilave edilir. İşte size gerçek bir Çerkez hanımından hakiki bir tarif.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri