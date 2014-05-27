Güngör Hanım’ın Çerkez tavuğu

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 adet bütün tavuk

(en küçük boylardan kullanın)

* 1 adet küçük boy patates

* 1 adet küçük boy kuru soğan

Sosu için;

* 3 dilim bayat ekmeğin içi

* 4 diş sarmısak

* 2 su bardağı tavuk suyu

* Yarım su bardağı süt

* 2 su bardağı ceviz içi

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

* 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Tavuğu yıkayıp tencereye yerleştirin. Soyulmuş soğan ve patatesi dörde bölüp ekleyin. Üzerine 5 su bardağı su ilave edip iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp derisini ayıkladıktan sonra çok ufak parçalar halinde didikleyin. Patates ve soğan parçalarını atmayıp kenarda bekletin.

Diğer taraftan, bayat ekmek içini, ceviz ve sarmısakları mutfak robotunda püre haline getirin. Kenarda bekleyen patates ve soğanları da ilave edip robotta tekrar çekin. Üzerine 2 su bardağı ılık tavuk suyu, yarım su bardağı ılık süt, tuz, karabiber (varsa toz kişniş de katabilirsiniz) ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız bu harcı didiklediğiniz tavuk parçalarının üzerine aktarıp iyice harmanlayın. (Karışım çok katı kıvamlı olursa bir miktar daha tavuk suyu ekleyebilirsiniz.)

Arzu ederseniz, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını küçük bir tavada kızdırıp üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ilave ederek 1 dakika kadar pişirdikten sonra yemeğin üzerine gezdirebilirsiniz.

Not: Sevgili Güngör Arukan’ın tarifine öre, tavuğun derisi atılmaz. Küçük parçalara bölünerek cevizle birlikte robotta çekilir. Diğer sos malzemeleri daha sonra ilave edilir. İşte size gerçek bir Çerkez hanımından hakiki bir tarif.