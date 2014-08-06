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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Gül’ün sütlü kadayıfı

6 Ağustos 2014

Şerbeti hazırlamak için; su, limon suyu ve tozşekeri büyükçe bir tencereye aktarın.

MALZEMELER
* 750 gr tel kadayıf
* 125 gr bitkisel margarin (eritilip ılıtılmış)
* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ
* İsteğe bağlı olarak, zeytinyağı da eklenebilir
İçi için;
* Yarım su bardağı ceviz içi
* Yarım su bardağı fındık içi
* 1 su bardağı süt
* 2 yemek kaşığı tozşeker
Şerbeti için;
* 4 su bardağı tozşeker
* 6 su bardağı su
* 5 dilim limon
* Varsa file badem (Toz Antepfıstığı da kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI
Şerbeti hazırlamak için; su, limon suyu ve tozşekeri büyükçe bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar ısıtın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp kısık ateşte 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.
Tel kadayıfı iyice didikleyerek parçalayın. Eritilmiş yağı ve sıvıyağı kadayıfa ekleyip yoğurarak kyağı kadayıfa iyice yedirin.
İçini hazırlamak için; ceviz içi, fındık içi, süt ve tozşekeri derin bir kapta karıştırın.
Bir neskafe fincanına 2 yemek kaşığı kadayıf koyun. Üzerine sütlü karışımdan 1 kaşık ilave edin. Üzerine 2-3 kaşık daha kadayıf koyup kaşıkla bastırın.
Fincanı yağlanmış bir tepsiye ters çevirerek kadayıfı tepsiye yerleştirin. kalan malzemelere de aynı işlemleri uygulayın.
Kadayıfları 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fıırnda üzerleri iyice kızarıncaya kadar, en az 30 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız kadayıf toplarını daha sıcakken geniş bir spatula yardımıyla servis tabağına yerleştirin. üzerine soğumuş olan şerbeti gezdirin. Şerbeti iyice çekmelerini bekleyip servise sunun.
Afiyet olsun...

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