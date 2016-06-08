GÖRÜMCEMİN ŞEKERPARESİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEMELER

* 250 gr. bitkisel margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* Yaklaşık 4-5 su bardağı un (çok az eksik ya da fazla olabilir)

* 1/2 su bardağı pudraşekeri

* 4 yemek kaşığı irmik

* 2 yemek kaşığı hindistancevizi tozu

* 2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 paket kabartma tozu

Süslemek için;

* Fındık, badem ya da ceviz

Şerbeti için;

* 5 su bardağı su

* 5 su bardağı tozşeker

* 3-4 dilim limon

YAPILIŞI

Un, irmik, hindistancevizi, pudraşekeri ve kabartma tozunu derin bir yoğurma kabına aktarıp, ortasını havuz gibi açın. Oda sıcaklığında yumuşamış margarin ve yumurtayı ekleyerek iyice yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırdıktan sonra ortalarına birer adet fındık yerleştirin. Sonra da yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. 5 dakika önceden ısıtılıp 180 dereceye ayarlanmış fırında, şekerparelerin üzeri sararıncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirin.

Diğer taraftan, şerbeti hazırlamak için; su, tozşeker ve limon dilimlerini tencereye aktarıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Soğuk haldeki şurubu fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine gezdirin. Şurubu çektikten sonra servise sunun. (Şurubunu iyice çekmesi için bir gece bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır.)



EKMEK ÜZERİ TASKEBAP

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

* 400-500 gr. kuşbaşı kuzu ya da dana eti

* 2 tatlı kaşığı tereyağı

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 3 adet yeşil sivribiber

* 2 adet orta boy domates

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 tatlı kaşığı kekik

* 3 su bardağı sıcak su

* 3 adet hamburger ekmeği

Üzeri için;

* İnce kıyılmış maydanoz

* Taze nane, fesleğen

YAPILIŞI

Öncelikle, kuşabaşı etleri tavla zarı formunda olacak şekilde ufak ufak doğrayın ve orta boy bir tencereye koyun. İçine tereyağı ve zeytinyağını ekleyerek orta ısılı ateşin üzerinde kavurmaya başlayın.

Tahta bir kaşıkla sık sık karıştırarak et suyunu iyice çekinceye kadar, 3-4 dakika kavurun. Üzerine yemeklik ince doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Halka şeklinde ince doğranmış sivribiberleri ve salçayı da ekleyip 2-3 dakika daha kavurun.

Kabuklarını soyup iri kuşbaşı dilimlediğiniz domatesleri de ilave ettikten sonra sıcak suyu tencereye aktarın. Tuz, karabiber ve kekiği de serpin. Sonra da tencerenin kapağını kapatarak orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.

Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp yemeği kısık ateşte et iyice yumuşayıp suyunu çekinceye kadar, 35-40 dakika pişirin.

Diğer taraftan, hamburger ekmeklerini ortadan ikiye bölüp tost makinesinde ya da fırında kızartın.

Ekmeklerin ortasını elinizle bastırıp hafifçe çukurlaştırın. Pişen taskebabını bu çukurlara paylaştırın.

Ekmeklerin üzerine etin suyundan gezdirip maydanoz, taze nane veya fesleğenle süsleyerek ılık olarak servise sunun.



KIYMALI RAMAZAN PİDESİ



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

* 2 adet orta boy ramazan pidesi

* 1 su bardağı kavrulmuş kıyma

* 1 demet maydanoz

* 2 adet yumurtanın sarısı

* 1 su bardağı süt

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Daha kalın olduğundan bu yemeğin yapımında ramazan pidesi kullanılır. Pideleri yaklaşık 10x10 santimetrekarelik karelere ayırın.

Karelerin ortasını aralarına malzeme konulabilecek şekilde ayırın. (Dikkat etmeniz gereken nokta, iki parçanın birbirinden tamamen ayrılmamasıdır.)

Kavrulmuş kıymayı bir kaba aktarıp üzerine incecik kıydığınız maydanozu ekleyerek karıştırın. Sonra, bu karışımı kaşıkla pidelerin arasına paylaştırın.

Diğer taraftan, yumurta sarıları ve sütü bir kapta 2-3 dakika çırpıp tuz ve karabiberi serpiştirerek tekrar karıştırın.

Tereyağını geniş bir tavada eritin. Pidelere alttan ve üstten iyice bastırdıktan sonra yumurtalı karışıma dikkatlice bulayıp kızgın yağda ikişer dakika, önlü arkalı kızartın. Dikkat etmeniz gereken nokta pidelerin açılıp kıymanın dökülmesine neden olmamasıdır.

Servis tabağına yerleştirip sıcak sıcak servise sunun. Pidelerin içine kıymalı harç yerine peynirli ya da patatesli harç da koyabilirsiniz. Bu lezzetli yemek, özellikle ramazan ayında geleneksel olarak yapılır.