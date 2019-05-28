1 su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1 su bardağı Hindistancevizi tozu (unu)
1.5 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı+1 yemek kaşığı dolusu mısır unu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbet için:
1.5 su bardağı tozşeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Şerbet için şeker, su ve limon suyunu ufak bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Ara sıra karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Hamur için derin bir kabın içine zeytinyağı, yoğurt ve tuzu koyup yumurtayı katın. Bir çatalla veya çırpıcıyla iyice karıştırın. Hindistancevizi tozu, çok ince çekilmiş ceviz içi ve mısır ununu ilave edin. Vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ve elinize yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.
Fırın tepsisine pişirme kâğıdını yerleştirin. Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp önce yuvarlayın sonra da başparmak şeklinde uzatın.
Fırın tepsisine aralıklı dizip, 10 dakika önceden ısıtıp 180 derece alt-üst ayara getirdiğiniz fırında 25-30 dakika pişirin. İyice sararsınlar. İsterseniz pişen bir hamuru ters çevirin, altı hafif kahverengileşmişse olmuş demektir.
Fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbetin içine kalburabastıları aktarın. Bir kevgirle karıştırarak her taraflarının şerbete bulanmasını sağlayın. Üzerine çekilmiş ceviz içi serpiştirebilirsiniz.
Not: Glütensiz kalburabastı biraz sert olur ama tadını beğeneceksiniz.
Glütensiz cevizli kalburabastı
Malzemeler:
1 su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1 su bardağı Hindistancevizi tozu (unu)
1.5 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı+1 yemek kaşığı dolusu mısır unu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbet için:
1.5 su bardağı tozşeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Şerbet için şeker, su ve limon suyunu ufak bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Ara sıra karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Hamur için derin bir kabın içine zeytinyağı, yoğurt ve tuzu koyup yumurtayı katın. Bir çatalla veya çırpıcıyla iyice karıştırın. Hindistancevizi tozu, çok ince çekilmiş ceviz içi ve mısır ununu ilave edin. Vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ve elinize yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.
Fırın tepsisine pişirme kâğıdını yerleştirin. Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp önce yuvarlayın sonra da başparmak şeklinde uzatın.
Fırın tepsisine aralıklı dizip, 10 dakika önceden ısıtıp 180 derece alt-üst ayara getirdiğiniz fırında 25-30 dakika pişirin. İyice sararsınlar. İsterseniz pişen bir hamuru ters çevirin, altı hafif kahverengileşmişse olmuş demektir.
Fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbetin içine kalburabastıları aktarın. Bir kevgirle karıştırarak her taraflarının şerbete bulanmasını sağlayın. Üzerine çekilmiş ceviz içi serpiştirebilirsiniz.
Not: Glütensiz kalburabastı biraz sert olur ama tadını beğeneceksiniz.