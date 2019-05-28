Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Glütensiz cevizli kalburabastı
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Glütensiz cevizli kalburabastı

28 Mayıs 2019

Malzemeler:

1 su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1 su bardağı Hindistancevizi tozu (unu)
1.5 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı+1 yemek kaşığı dolusu mısır unu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Şerbet için:

1.5 su bardağı tozşeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu 

Yapılışı:

Şerbet için şeker, su ve limon suyunu ufak bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Ara sıra karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamur için derin bir kabın içine zeytinyağı, yoğurt ve tuzu koyup yumurtayı katın. Bir çatalla veya çırpıcıyla iyice karıştırın. Hindistancevizi tozu, çok ince çekilmiş ceviz içi ve mısır ununu ilave edin. Vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ve elinize yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdını yerleştirin. Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp önce yuvarlayın sonra da başparmak şeklinde uzatın.

Fırın tepsisine aralıklı dizip, 10 dakika önceden ısıtıp 180 derece alt-üst ayara getirdiğiniz fırında 25-30 dakika pişirin. İyice sararsınlar. İsterseniz pişen bir hamuru ters çevirin, altı hafif kahverengileşmişse olmuş demektir.

Fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbetin içine kalburabastıları aktarın. Bir kevgirle karıştırarak her taraflarının şerbete bulanmasını sağlayın. Üzerine çekilmiş ceviz içi serpiştirebilirsiniz.

Not: Glütensiz kalburabastı biraz sert olur ama tadını beğeneceksiniz.

 

 

X
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ucuz etin yahnisiCengiz SEMERCİOĞLUUcuz etin yahnisi28.05.2019
İyiliklerle ‘Hayata Sarıl’Murat Güloğluİyiliklerle ‘Hayata Sarıl’28.05.2019
Ben insanları sarsmadan bırakmamTülay DEMİRBen insanları sarsmadan bırakmam28.05.2019
Yenemiyorsan yenil çağıUğur MELEKE"Yenemiyorsan yenil" çağı28.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.