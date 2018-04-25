FIRINDA PATATESLİ KARS KAZI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet tuzlanmış Kars kazı

◊ 2 kg patates

◊ 2 su bardağı kavılca bulguru

◊ 100 gr tereyağı

◊ 6 su bardağı kazın haşlama suyu

Önce orta boy patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve kenarda bekletin. Tuzlanarak saklanan kaz etini, önce akan suyun altında iyice yıkayın. Sonra 4-5 parçaya kesip, büyük bir tencereye koyun. Üzerine çıkacak kadar soğuk su ilave edip, orta ısılı ateşte kaynatın.

Kaynadıktan 10 dakika sonra ocaktan alın ve suyunu süzün. Kazın bu ilk suyu çok tuzlu olduğu için dökülür.

Kazı yeniden, bu sefer sıcak su ilavesiyle düdüklü tencerede 1 saat kadar haşlayın. İyice yumuşayan kazları, bir fırın tepsisine süzdürerek yerleştirin. Etrafına haşlanmış patatesleri dizin. Patateslerin üzerine 1-2 kepçe kadar kazın haşlama suyundan gezdirin. Fırını 180 derece alt-üst konuma getirip, 5 dakika önceden ısıtın.

Sıcak fırında patatesli kaz etini en az 45-50 dakika pişirin. Bu arada taş değirmende öğütülmüş kavılca bulgurunu 5-6 kez yıkayıp süzün (içinde çöp, taş çok olur).

Büyükçe bir tencerede tereyağını eritip, bulguru ekleyin. 5 dakika kadar karıştırarak kavurun. Kavılca çok su çeken, geleneksel bir buğday olduğu için 6 bardak kazın haşlama suyundan ilave edin.

Orta ısıda suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp, bir tepsinin ortasına dökün. Üzerine fırında kızaran kaz etlerini, kenarlarına patatesleri dizip servise sunun.

ÇÖMLEK KEBABI

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 2 SAAT

MALZEME LİSTESİ

◊ 2.5 kg kuşbaşı dana eti

Terbiye için

◊ 1 çay bardağı sirke

◊ 1 çay bardağı süt

◊ 1 çay kaşığı kimyon, kekik

◊ 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber

Ayrıca

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 5-6 diş sarımsak

◊ 3 adet yeşil biber

◊ 2-3 adet kırmızı biber

◊ 3 adet domates

Önce eti derin bir kabın içine koyun. Üzerine terbiye malzemeleri olan; zeytinyağı, sirke, süt, kimyon, kekik, karabiber, toz biberi katıp karıştırın. Çömlek veya testi ya da güvecin altına önce etin üçte birini koyun.

Soğanları yarım ay, biberleri ince halka şeklinde dilimleyin. Birinci kat etin üzerine, biberlerin üçte birini koyun. Tekrar et, sebze derken 3 kat olacak şekilde malzemeleri yerleştirin.

Aralara sarımsakları atın. En üste halka şeklinde dilimlenmiş domatesleri koyun. Güvecin ya da çömleğin ağzını hamurla, kapakla ya da folyoyla sıkıca kapatın. Odun ateşinde en az 2 saat pişirip sıcak servise sunun.



