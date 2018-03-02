FIRINDA FRANSIZ USULÜ PATATES PÜRESİ

MALZEMELER

◊ 2 adet iri boy haşlanmış patates

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 4 yemek kaşığı un

◊ 4 su bardağı süt

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 3 adet yumurta

◊ 1.5 su bardağı rendelenmiş tost kaşarı

Önce haşlanmış patatesleri iyice ezin.

Beşamel sos için orta boy bir tencereye zeytinyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Unu azar azar ekleyip bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak 1.5 dakika kadar unu kavurun. Sonra da azar azar sütü ekleyip muhallebi kıvamına gelinceye dek karıştırmaya devam edin.

Bu arada 3 yumurtayı bir kaseye kırıp tuz ve karabiberi katıp çatalla iyice çırpın. Beşamel sos kaynamaya başlayınca çırpılmış yumurtaları sürekli karıştırarak sosa ilave edin. Hemen üzerine patatesleri ve kaşarın bir bardak kadarını ekleyin.

Ağırlaşan sosu tahta kaşıkla karıştırarak 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Yaklaşık 30-35 cm uzunluğundaki cam fırın kabını zeytinyağına batırdığınız fırçayla yağlayın. Patates püresini döküp, üzerini düzeltin. Kalan peyniri serpiştirin.

Isınmış 200 dereceli fırında üzeri kızarıncaya dek en az 30 dakika pişirin. Çıkarın, et, balık, tavuk yanında garnitür olarak servise sunun.

GÜLŞAH’IN AVOKADOLU FANFİN SALATASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 10 adet yumurta

◊ 3 adet avokado (yumuşamış)

◊ 1 adet iri boy limonun suyu

◊ 10 adet orta boy salatalık

SOS İÇİN

◊ 1 tatlı kaşığı taneli hardal (ya da normal hardal da olabilir)

◊ 1 Türk kahve fincanı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı bal

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 adet iri boy limonun suyu

Yumurtaları katılaşıncaya dek pişirin. Soyun ve bir mutfak robotuna koyup kuru fasulye tanesi oluncaya dek robotta çekin.

Büyük bir kaseye boşaltıp bir kenarda bekletin.

Ardından salatalıkları soyun ve spagetti gibi ince uzun şekilde dilimleyin.

Sonra yumurtalarla karıştırın. Avokadoyu soyup, çekirdeklerini çıkarın ve tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Bir başka kaseye koyup üzerine limon suyu da dökün ki kararmasın.

Sosu için ufak bir kaseye hardal, zeytinyağı, bal, tuz ve limon suyunu koyup çatalla iyice çırpın.

Son aşamada avokadoyu da yumurtaların üzerine aktarıp, sosu döküp tüm malzemeleri karıştırın. İsterseniz altına marul yaprakları da serip salatayı servise sunabilirsiniz.

KESTANELİ BUHARA PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 300-400 gr taze kestane

◊ 1 su bardağı soyulmuş iç badem

◊ 50 gr tereyağı

PİLAV İÇİN

◊ 2 su bardağı lüks baldo pirinç

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 adet ince uzun havuç

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile 50-100 gr tereyağı

◊ 1 çay kaşığı toz zerdeçal, yenibahar

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu olabilir)

Kestaneleri pişirmek için bir kaba 5 su bardağı su koyun, üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker atıp karıştırın.

Her bir kestanenin göbek kısmına keskin bir bıçakla artı şeklinde kesik atın. Böylece kabuk kesildiği için kestanenin içi kolayca pişecektir.

Sonra kestaneleri şekerli suya atıp 30 dakika bekletin.

Geniş bir tavayı ocağa koyup altını açıp, orta ateşe getirin.

Kestaneleri süzdürün ve hemen tavaya koyun.

Hafif sulu kestaneleri iyice pişinceye (hatta yer yer üzerleri yanıp kızaracaktır) kadar sık sık karıştırarak en az 25-30 dakika pişirin.

İsterseniz şekerli suyla beraber düdüklüde haşlayın. Ya da tava yerine tost makinasına fırın kağıdı koyup, tost yapar gibi de pişirebilirsiniz.

Pişen kestaneleri ayıklayıp ikiye bölün ve bir kenarda bekletin.

Bu arada pirinci tuzlu, ılık suda 30 dakika bekletin.

Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını koyup eritin. Yemeklik incecik doğranmış soğanı atıp 3 dakika kavurun. Kibrit çöpü doğranmış havuçları ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Süzülmüş pirinci ekleyip 3 dakika daha karıştırarak kavurun. Tuz, karabiber, yenibahar ve zerdeçalı katıp karıştırın.

Sıcak suyu (et ya da tavuk suyu öneririm) ekleyip karıştırmaya devam edin ve tencerenin kapağını kapatıp orta ısıda pişmeye bırakın.

Bu arada kestane ve soyulmuş iç bademleri ayrı bir tavada tereyağı ile 7-8 dakika kavurun ve hemen pilav tenceresine aktarın.

Tekrar kapağını kapatıp, pilav suyunu iyice çekinceye dek orta ateşte pişirin.

Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirip, demlendirin. Sonra da tahta bir kaşıkla alttan yukarı doğru karıştırıp servise sunun.