Fındıklı perişan pasta

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet iki katlı kakaolu pastaban (hazır kek)

◊ 2 poşet kremşanti

◊ 1 su bardağı süt

◊ 2 paket hazır çikolata sosu

◊ 1 litre süt

Ayrıca;

◊ 1 su bardağı fındık (ince çekilmiş olmalı)

◊ 1 su bardağı damla çikolata

◊ Yarım su bardağı hindistancevizi tozu

8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 15 dakika





Hazır keki keskin bir bıçakla 12 parçaya bölün. Altı dilimini orta boy bir borcamın dibine yerleştirin. Kremşanti ve bir su bardağı soğuk sütü mikserin yüksek devriyle çırpın, yarısını borcamdaki kek parçalarının üzerine kaşıkla koyun.

Diğer taraftan, çikolatalı sosu 1 litre sütle pişirip yarısını (henüz sıcak haldeyken) tatlının üzerine gezdirin. Fındık ve damla çikolatanın da yarısını tatlının üzerine serpiştirin.

Kekin diğer katını da ister dilimleyerek, ister parçalayarak fındık ve damla çikolatanın üzerine yerleştirin. Üzerine kalan kremşantiyi kaşık kaşık, öbek öbek koyun. Ardından, ayırdığınız çikolatalı sosu soğutup pastanın üzerine yayın. Kalan fındık ve damla çikolatayı da üzerine serpip buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün hindistancevizi tozuyla süsleyip kaşıkla servise sunun.

HAMUR DİBLESİ - PİŞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 125 gr. margarin

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 4 su bardağı un

10 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 15 dakika





Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı, sıvıyağ ve yoğurdu derin bir kaba koyun. Yumurtayı kırıp tel çırpıcıyla iyice çırpın. Sütü hafif ısıtın ama sıcak olmasın; ardından onu da diğer malzemelere ilave edin. Kabartma tozu ve tuzu da ekleyip çırpın. Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Çok yumuşak olan ama ele yapışmayan hamuru toplayıp üzerine hafif nemli bir bez örtün ve oda sıcaklığında bir saat dinlendirin.

Dinlenen hamuru merdane yardımıyla bir santim kalınlığında açın. Hamurdan su bardağı ağzı yardımıyla parçalar çıkarın. Bu yuvarlak parçaların ortasında şişe kapağı ya da parmağınızla delikler açın. Ortası delik hamurları bol yağda kızartın. Yanında ister peynir, ister reçelle servise sunun.

KIYMALI ISPANAKLI BÖREK

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet hazır yufka

İç harcı için;

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 250 gr. kıyma

◊ 2 demet ıspanak

◊ 4 yemek kaşığı

zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz,

karabiber

Sosu için;

◊ 3 su bardağı su

◊ 1,5 su bardağı un

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 3 yemek kaşığı susam

8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika





Önce iç harcı için; soğanları incecik doğrayın. Ispanağın kök ve saplarını ayıklayıp yıkayın ve doğrayın. Zeytinyağını ve kıymayı bir tavada 5 dakika kavurun. Ocağın altını açıp ıspanağı ilave edin ve yüksek ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberi katıp soğumaya bırakın.

Sos için; su, un ve sıvıyağı büyük bir kasede çırpın. Yufkalardan birini fırın tepsisine, kenarları dışa taşacak şekilde serin. Üzerine unlu su karışımından yarım kepçe gezdirin. İkinci yufkayı üzerine buruşturarak serin. Tekrar yarım kepçe sos gezdirin ve kıymalı için yarısını serin. Üçüncü yufkayı buruşturarak serip üzerine sos gezdirin. Kıymalı için kalanını da serpiştirin. Son yufkayı yine buruşturarak serip en alttaki yufkanın uçlarını üzerine kapatın. Dilimleyin ve kalan unlu sosu gezdirip susam (ya da çörekotu) serpin.

200 derecede ısıtılmış fırında 35 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp tekrar dilimleyin ve sıcak servise sunun.