Farklı tatlılar

CEVİZLİ SARMA İÇİ







8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 su bardağı esmer ince bulgur (Güneydoğu’nun kahverengi ince bulguru)

- 2 su bardağı ılık su

- 2 yemek kaşığı tatlı biber salçası (Hatay yöresinden ya da evde yapılmış olsun)

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 5 yemek kaşığı nar ekşisi

- 1 demet taze nane

- 1 demet maydanoz

- 1-2 adet yeşil taze soğanın sadece yeşil kısmı

- 1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

YAPILIŞI

Esmer bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine tuz, karabiberi ekleyin. ılık suyu gezdirip üzerini kapatın ve 15 dakika bekletin. Üzerini açıp salçaları ilave edin ve kaşıkla karıştırın. Tıpkı köfte gibi yoğurmaya başlayın.

Bulgurun yoğurma işlemi sonunda yumuşamış olması gerekir. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya devam edin.

Diğer taraftan, taze nane, taze soğan ve maydanozu yıkayp incecik doğrayın ve malzemelerin üzerine ilave edin. İyice karıştırın. Son olarak, ceviz içini katıp yoğurmaya devam edin.

İster bastırarak servis tabağına alın, ister parça parça alıp avuçlarınızda sıkarak şekil verin. Yanında marul, roka, tere gibi yeşilliklerle servise sunun. Kullanılacak zeytinyağının, salçanın ve nar ekşisinin kalitesi yemeğin lezzetinde çok etkilidir.

Not: Umarım Antakyalılar bu tarife kızmazlar. Çünkü yörede sarma içi cevizsiz yapılır. Ancak, ceviz katınca çok lezzetli oluyor. Eminim siz de bu tarife bayılacaksınız.



EKŞİLİ GİRİT DOLMASI





6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1,5 kg orta boy dolmalık yeşilbiber

- 2 su bardağı pirinç

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 4-5 adet orta boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası (ev yapımı biber salçası da çok yakışır)

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 çay kaşığı tuz, tozşeker

- 1 demet maydanoz

- 1 demet taze nane (1 yemek kaşığı kuru nane de kullanabilirsiniz)

- 1 demet dereotu

- 1 çay kaşığı karabiber, pulbiber, yenibahar

- 1 kahve fincanı nar ekşisi (veya 3 adet limon tuzu kullanın)

- 1 adet limonun suyu

- 6 diş sarımsak

YAPILIŞI

Biberleri ayıklayıp kapaklarını dibinden koparmadan kesin. Tohumlarını temizledikten sonra yıkayın ve süzülmeye bırakın. Öte yandan zeytinyağı ve yemeklik çok ince doğranmış soğanları bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-6 dakika kavurun.

Yıkanmış pirinci ve salçayı ilave edip 5 dakika daha kavurun. Üzerine 2 su bardağı su, tuz ve tozşekeri katıp orta ısılı ateşte pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin.

Ocağın altını kapatıp ince kıyılmış maydanoz, dereotu, taze nane, pulbiber, yenibahar ve karabiberi ilave edin. Nar ekşisi, limon suyu ve pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış sarmısakları ilave edin. Karıştırmadan ağzı kapalı vaziyette 15 dakika kadar dinlendirin.

Hazırladığınız dolma içini tahta bir kaşıkla karıştırın. Biberlerin içini bu harçla hafifçe bastırarak doldurup tencereye dik bir şekilde dizin. Üzerine porselen tabak kapatın (Böylece dolmalar pişerken dağılmaz).

Altı su bardağı sıcak suya dört yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve karışımı dolmaların üzerine gezdirin. Dolmaları kaynayıncaya kadar orta ısılı ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra altını hafifçe kısın, biberler yumuşadığında ocaktan alın. Soğuyunca servis tabağına alın ve servise sunun.

CEVİZLİ SEBZELİ FAVA

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 500 gr kuru iç bakla

- 8-9 su bardağı su

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet orta boy havuç

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı tozşeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 demet dereotu

- Ayrıca 2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Yapılışı

Kuru iç baklayı bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi sabah yıkayıp süzdükten sonra büyük bir tencereye aktarın.

Havucu, patatesi ve soğanları soyup iri iri doğradıktan sonra baklanın üzerine ekleyin. Zeytinyağını ilave edip tuz ve tozşekeri serpiştirdikten sonra suyu aktarın ve tencerenin kapağını kapatın.

Orta ısılı ateşin üzerine oturtun (Önce 8 bardak su katın ve bakın. Eğer çok su çekerse bir bardak daha sıcak su ekleyebilirsiniz).

Sık sık karıştırarak iç bakla iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp incecik kıydığınız dereotunu katın ve karıştırın. Bir el blenderı yardımıyla çekerek püre haline getirin. Çekme işlemini mutfak robotuyla da yapabilirsiniz.

Dikdörtgen ya da kare şeklindeki bir borcamı ya da kek kalıbının dibini ve kenarlarını sıvıyağla yağlayın. Favayı kalıba aktarıp üzerini kaşıkla düzelterek yayılmasını sağlayın. Üzerini alüminyum folyoyla kapatıp buzdolabında katılaşıncaya kadar, 4-5 saat bekletin. Fava bekledikçe jöle kıvamını alıp katılaşır.

İsterseniz, kalıbı servis tabağına ters çevirip favayı pasta gibi çıkarabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağını favanın üzerine gezdirin. Çekilmiş ceviz içi ve dereotu ile süsleyip tıpkı pasta gibi dilimleyerek servise sunun.