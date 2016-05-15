Farklı tatlar

BİBERLİ PAÇANGA BÖREĞİ

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA







MALZEME LİSTESİ

- 1 adet hazır yufka

- 6-8 adet çemensiz pastırma dilimi

- Varsa 1 adet tatlı yeşil sivribiber

- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (dil peyniri de kullanabilirsiniz)

Kızartmak için

- 1 çay bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Çemensiz pastırmayı doğrama tahtası üzerinde keskin bir bıçakla tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Varsa sivribiberi de incecik doğrayıp ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri ya da dil peynirini de ilave edip malzemeleri derin bir kapta karıştırın.

Diğer taraftan, yufkayı tezgaha serip eşit büyüklükte dört üçgen parçaya ayırın. Her bir üçgen parçasını ikiye bölerek 8 adet üçgen yufka parçası elde edin.

Üçgen yufkalardan birini tezgaha serin. Uzun kenarlarına pastırmalı peynirli harçtan 1 yemek kaşığı kadar koyu kenarlarını içe doğru katlayın. Gevşek bir şekilde sarıp rulo yapın. Sardığınız böreklerin uçlarını yapıştırmak için suya batırın.

Börekleri geniş bir kaba yan yana yerleştirin. Küçük bir kaseye 5 yemek kaşığı soğuk su koyun. Sudan yemek kaşığıyla alıp böreklerin üzerine gezdirin. Böreklerin suyu çekmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Sıvıyağı derin bir tavaya koyup kızdırın. Börekleri kızgın yağda altın sarısı oluncaya alıncaya kadar kızartın ve bir servis tabağına dizin. Yanında isterseniz sarmısaklı yoğurtla servise sunun.



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FINDIKLI UN KURABİYESİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ:

- 250 gr yumuşamış bitkisel margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı da kullanılabilir)

- 2 yemek kaşığı pudraşekeri

- Türk kahvesi fincanıyla yaklaşık 10 fincan un (eskiden kullanılan küçük kahve fincanlarından)

- Ayrıca 1 su bardağı pudraşekeri

- 30-40 adet fındık

YAPILIŞI:



Oda sıcaklığında yumuşamış olan margarin ya da tereyağını derin bir yoğurma kabına koyun. Üzerine pudraşekerini ilave edip yoğurmaya başlayın. Son olarak, unu azar azar aktarın ve hamuru yaklaşık 7-8 dakika, ele yapışmayan ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toparlayıp oda sıcaklığında 10 dakika kadar bekletin.

Un kurabiyesinin özelliği çok uzun süre yoğrulmasıdır. Ancak toparlanıp şekle girer. Ama kıvamını bulunca çok güzel şekil alan yumşak bir hamur olur.

Dinlenen hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. İsterseniz içlerine birer çay kaşığı Nutella koyabilirsiniz.

Üzerlerine fındık serpiştirdiğiniz kurabiyeleri fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Kurabiyeleri 175 dereceye ayarlı fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ılık hale gelmelerini bekleyin. Fırından çıkan kurabiyeler kendi sıcaklıklarıyla pişmeye devam eder. Bu yüzden fırında fazla tutmamanızı tavsiye ederim.

Biraz ılık hale gelen kurabiyeleri pudraşekerine bulayarak servise sunun. Un kurabiyesi piştiğinde bembeyaz kalacaktır.



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KABAK MÜCVER

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

- 3 adet orta boy yeşil kabak

- 1 adet orta boy kuru soğan

- Yarım demet dereotu

- 2-3 adet taze yeşil soğan (sadece yeşil kısmı kullanılacak)

- Yarım demet maydanoz

- 4 tepeleme yemek kaşığı un

- 3 adet yumurta

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

Kızartmak için

- 1 su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Kabakları soyup yıkadıktan sonra derin bir kabın içine rendeleyin. Soğanı da soyduktan sonra aynı kaba rendeleyerek ekleyin. Malzemeleri avuçlarınız arasında sıkıp suyunu iyice çıkarın.

İncecik kıydığınız dereotu, yeşil soğan ve maydanozu ilave edin. Malzemeleri kaşıkla iyice karıştırın. Üzerine yumurtaları kırıp un ve karbonatı ilave edin. Tuz, kırmızıbiber ve karabiberi serpiştirdikten sonra malzemeleri tekrar karıştırın ve bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, sıvıyağı orta boy bir teflon tencerede ya da tavada kızdırın. Mücveri derin bir kapta ve bol yağda kızartmalısınız.

Mücver karışımından bir yemek kaşığı dolusu alıp, yakın mesafeden kızgın yağa bırakın. Altları iyice kızaran mücverleri ters çevirip diğer yüzlerini de kızartın.

Kızarttığınız mücverleri üzerine kağıt havlu serilmiş tabağa koyup fazla yağını çektirin ve sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz mücveri sarmısaklı yoğurtla ikram edebilirsiniz.

Not: Kabak bazen çok sulanır ve mücverin kıvamını bozar. Bu yüzden kabakları rendeledikten sonra iyice sıkmanız gerekir. Mücver hamuru oldukça katı ama akıcı bir kek hamuru gibi olmalı. Çok cıvık olursa ekstra un ekleyebilirsiniz.