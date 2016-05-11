Farklı tatlar

Hafta sonu sevdiklerinizi ağırlayıp, onlara farklı lezzetler hazırlamak istiyorsanız, sizin için hazırladığım yemek ve tatlı tarifleri işinize yarayabilir. Böylece sofranızı renklendirecek önerilerle konuklarınızı ağırlayabilirsiniz.

NOHUTLU OYLAT MAKARNASI

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

- 1 paket burgu veya kalem makarna (herhangi bir cins makarna kullanabilirsiniz)

- 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve nohut da kullanabilirsiniz ama kabuklarını soyun)

- 250-300 gr az yağlı dana kıyma

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1-2 adet yeşil tatlı sivribiber

- 4 diş sarmısak

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 adet orta boy domatesin rendesi (varsa 5 yemek kaşığı domates püresi)

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 çay kaşığı kırmızı pulbiber (acisso- tabasco sos da ilave edebilirsiniz)

- 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri (İzmir teneke tulumu ya da mihalıç peyniri de kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve kıymayı orta boy bir tavaya (vok tavası kullanmanızı öneririm) koyun. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kıymanın rengi kahverengileşinceye kadar, 4-5 dakika kavurun.

Üzerine incecik yemeklik doğranmış soğan ve pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenmiş sarmısakları ekleyin. Yine karıştırarak orta ısılı ateşte 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.

İnce halkalar halinde doğranmış sivribiber, rendelenmiş domates, kırmızıbiber, kimyon, tuz ve karabiberi de ilave edin. Suyu süzülmüş konserve nohutları katıp karıştırın. Yaklaşık 4-5 dakika daha pişirdikten sonra nohutlu kıymalı harcı ocaktan alıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, makarnayı 10 su bardağı tuzlu ve kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın. Süzün ve haşlama suyundan 1 bardak ayırıp makarnayı tenceresine geri aktarın.

Ayırdığınız makarna suyunu tavadaki kıymalı harca katıp karıştırın. Sonra da bu kıymalı nohutlu harcı tenceredeki makarnaya ilave edin ve karıştırın. Üzerine kaşar peynirini serpiştirip servise sunabilirsiniz.

NOT: Konserve ya da haşlanmış nohutu ellerinizin arasında sürtüp kabuklarını kolayca soyabilirsiniz.



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TON BALIKLI FIRIN MAKARNA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

- 2 ufak kutu ton balığı konservesi

- Yarım paket haşlanmış kelebek makarna

- 1 adet orta boy yeşil dolmalık kabak

- 3 adet yumurta

- 1 tepeleme yemek kaşığı un

- 2 su bardağı süt

- Kibrit kutusu büyüklüğünde 3 parça beyaz peynir

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

- 1 demet dereotu

Üzeri için;

- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (dil peyniri de kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba kırıp unu ekleyin. Tuz, karabiber ve pulbiberi katın. Çatalla iyice çırpıp sütü ilave edin. Beyaz peyniri de rendeleyip iyice karıştırın.

Orta boy bir fırın kabını 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Konserve balığı süzerek haşlanmış makarnayla beraber yumurtalı karışıma ilave edin. Kabağı rendeleyip ince kıyılmış dereotuyla beraber ilave edin ve tekrar karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelenmiş peynir serpiştirin ve 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 30 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.