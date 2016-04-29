Farklı tatlar





SAHRAP’IN BULGUR KÖFTESİ

8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 25 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Yarım çay kaşığı karabiber, kimyon

◊ Yarım yemek kaşığı domates salçası

◊ Yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası

◊ 1 su bardağı un

◊ 1 adet yumurta

Sosu için

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 8-10 diş sarımsak

◊ 3-4 adet yeşil sivri biber

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ Yarım yemek kaşığı biber salçası

◊ Köftelerin haşlama suyundan 1 su bardağı

◊ 1 demet maydanoz

İnce bulguru çelik bir tencereye koyun. Üzerine ılık suyu gezdirip tencerenin kapağını kapatın. Bulgurun ıslanıp yumuşayınca üzerine tuz, karabiber ve kimyonu serpip, domates ve biber salçasını ekleyin. Malzemeleri 1-2 dakika yoğurup unu ekledikten sonra 5 dakika daha yoğurmaya devam edin. Son olarak, yumurtayı katıp birkaç dakika daha yoğurun. Diğer taraftan, kaseye su doldurup elinizi suya batırın ve köfte hamurundan ufak parçalar kopararak yuvarlayın. Ortalarına hafifçe bastırarak çukurlaştırın. Hazırladığınız köfteleri, un serptiğiniz bir tepside biriktirin. Büyük bir tencereye sıcak su koyup 2 çay kaşığı da tuz atın. Su kaynayınca köfteleri tencereye aktarın. On dakika haşladığınız köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca ocaktan alıp suyunu süzün. O sudan 1 su bardağı ayırın. Suyunu süzdüğünüz köfteleri tekrar aynı tencereye aktarın. Diğer taraftan sosu hazırlamak için; zeytinyağını tavaya koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları ve incecik halkalar halinde dilimlediğiniz biberleri kızgın yağa aktarın. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Domates ve biber salçasını ve ayırdığınız haşlama suyunu ilave edin. Karıştırarak sos kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alıp sosu köftelerin üzerine gezdirerek karıştırın. Yemeği servis tabağına alıp üzerini maydanozla süsledikten sonra servise sunun.

AYRANLI BUĞDAY ÇORBASI

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 60 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg yoğurt

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 adet yumurta

◊ 6-7 su bardağı su (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

***Selçuklu Türklerinin çok yaygın olarak pişirdiği bu çorbayı sadece yoğurt katarak yaptıkları da bilinir. Günümüzde bu çorbaya yöreye bağlı olarak; fasulye, mısır, pirinç gibi malzemeler de eklenir. Bu çorba, Anadolu’da tarlaya bakır bakraçlarda götürülür ve öğlen yemeklerinde soğuk olarak içilir.

Dövmeyi, yani aşurelik buğdayı bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi gün yıkayıp süzdükten sonra bol suyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün.

Diğer taraftan, un, yumurta ve yoğurdu geniş bir tencereye aktarıp tel çırpıcı yardımıyla çırpın. Tuzu ve suyu ekleyip karıştırdıktan sonra tencereyi orta ısılı ateşin üzerine koyun.

Haşladığınız buğdayı da ilave edip sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, sık sık karıştırarak en az 15 dakika daha pişirin.

Koyu kıvamlı çorbayı ocaktan alıp üzerine taze ya da toz nane katarak servise sunun.

ELMALI İRMİKLİ PUDİNG

4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 DAKİKA

Pişirme süresi: 10 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 su bardağı süt

◊ 5 tepeleme yemek kaşığı irmik

◊ 1 su bardağından 1 parmak eksik tozşeker

◊ 1 paket vanilya

◊ Varsa 2-3 yemek kaşığı hindistancevizi

Elmalı malzeme için

◊ 4 adet orta boy sarı golden (tatlı) elma

◊ 2 çay kaşığı toz tarçın

◊ 4 yemek kaşığı tozşeker

◊ 4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

Elmaları soyup çekirdeklerini ayıkladıktan sonra küp küp doğrayarak orta boy bir teflon tavaya aktarın.

Üzerine tozşeker ve tarçını serpiştirip kısık ateşte, karıştırarak elmalar suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar, en az 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp cevizleri ekleyerek karıştırın ve soğumasını bekleyin.

Diğer taraftan, süt, irmik, tozşeker ve vanilyayı orta boy bir tencereye aktarın. Üzerine varsa hindistancevizi tozunu ilave ettikten sonra orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak, katılaşıp kaynamaya başlayıncaya kadar pişirip ocaktan alın.

Diğer taraftan, cam ya da porselen muhallebi kaselerini ya da çay fincanlarını soğuk suyla ıslatın. İçine soğuyan elmaları paylaştırın.

İrmik tatlısını sıcakken elmaların üzerine paylaştırın. Kalıptan çıkarılamayacağı endişesi varsa, kalıbın içini streç filmle kaplayabilirsiniz.

Tatlıyı yaklaşık 1 gece buzdolabında bekletip soğutun. Ertesi gün, servis tabağına ters çevirin. İsterseniz çilek, böğürtlen, kayısı gibi mevsim meyvelerini tozşekerle ezip püre haline getirin ve tatlının etrafını süsleyerek servise sunun.