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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Ev yemeklerimiz kaybolmasın

1 Mart 2015

Anadolu binlerce yıllık yemek kültürüne sahip, üzerinde pek çok uygarlığı yaşatmış zengin, cömert bir coğrafyadır. Ve bu sebeplerden dolayı da yemek kültürü hem çok köklü hem de çok ama çok zengindir.

Yemek; kültürün, toplumsal yaşamın, bu yaşamın ifade edilişinin bir parçasıdır; hem de çok önemli bir parçası.
Ne yiyip ne içtiğimiz sadece karnımızı nasıl doyurduğumuzun değil, nasıl yaşadığımızın, kültürümüzün de ifadesidir.
İşte bu yüzden çok önemlidir toplumların yemek kültürü.
Anadolu da binlerce yıllık yemek kültürüne sahip, üzerinde pek çok uygarlığı yaşatmış zengin, cömert bir coğrafyadır.
Ve bu sebeplerden dolayı da yemek kültürü hem çok köklü hem de çok ama çok zengindir.
Zengin ve köklü yemek kültürleri öyle çabuk, birkaç yılda kaybolmaz, silinmezler. Ancak, bir sonraki nesle aktarılması için çaba harcanmayan, korunmayan yemek kültürleri de bir olmasa bile birkaç nesil sonra zayıflar ve kaybolup giderler.

Ev yemeklerimiz kaybolmasın

İşte, yemek kültürümüzün yaşaması, tek tek biz yurttaşların çabalarına bağlıdır. Yemeklerimizi bir sonraki nesle doğru şekilde aktarmak, çocuklarımızın ev yemeklerini unutmamasını sağlamak durumundayız.
Bu yolda biz yemekçilere de çok iş düşüyor tabii ki.
Hepimiz birer yemek kültür koruyucusu gibi davranmalıyız diye düşünüyorum.
Anadolu’nun kaybolan lezzetlerinin peşine düşmek, yemeklerde kullandığımız malzemelerin tarihini bilmek, yemek isimlerinin nereden geldiğini araştırmak, yemekleri sadece tatlarıyla değil, hikayeleriyle de anlatmak, yapabileceğimiz şeylerin sadece birkaçı.
Eskiden, kadınlar ağırlıklı olarak evde zaman geçiriyorken, yemek yapmaya daha çok zaman harcar, çocuklar da bu yemekleri yiyerek büyürlerdi.
Oysa şimdi zaman, kadınların da sosyal hayata, çalışma hayatına katılma zamanı.

Ev yemeklerimiz kaybolmasın

Kadının artık evde erkek kadar bulunabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu da doğal olarak, daha pratik yemekler peşinde koşmayı, belki de hazır yemekler yemeyi beraberinde getiriyor.
İşte bu noktada, bazen öğlen yemeklerini yediğimiz esnaf lokantalarına çok iş düşüyor.
Ev yemeklerini dışarıda bulabileceğimiz mekanlar olarak esnaf lokantaları bir anlamda Türk mutfak kültürünü nesilden nesile aktarmanın da aracı oluyor.
Sırf bu yüzden bile esnaf lokantaları yeme içme kültürümüz için çok değerli.
Biz de bu değerlere sahip çıkalım ve hamburger ya da hazır gıdalarla beslenmek yerine esnaf lokantalarını tercih edelim.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

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