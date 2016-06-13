ETLİ NOHUTLU BAMYA

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 kg bamya

- 2 su bardağı nohut

- Yarım kg kemiksiz koyun eti

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 6-8 adet sarımsak

- 1 yemek kaşığı domates salçası (tatlı biber salçası da kullanabilirsiniz)

- 1 adet limonun suyu

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün, nohutu süzün ve üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın. Bamyaları temizleyip yıkadıktan sonra limonlu suda bekletin.

Eti beş su bardağı suda haşlayın. Eti süzüp suyunu bir kenarda bekletin. Soğanları incecik, sarımsağı pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın.

Soğan ve sarımsağı bir tencerede kavurun. Soğanlar pembeleşince haşladığınız eti ekleyip beş dakika daha kavurmaya devam edin. Ardından salçayı da ilave edin.

Kavurma işlemi bitince bamya, tuz, karabiber ve haşlanmış nohudu ilave edip yavaşça karıştırın. Ayırdığınız et suyunu da ekleyip orta ısılı ateşte, 30-35 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın, limon suyunu ilave edip bir taşım kaynatın ve yemeği ocaktan alarak servise sunun.

Afiyet olsun...



KADAYIFLI TAVUKGÖĞSÜ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 300-400 gr çiğ kadayıf

- 4 yemek kaşığı sıvıyağ

- 3-4 yemek kaşığı tozşeker

Tavukgöğsü için;

- 1 litre süt

- 1 su bardağı un (Tam dolu olmasın, 1 parmak kesik olsun)

- 50 gr. bitkisel margarin (5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

- 1 paket vanilya

- 1 su bardağı tozşeker

- Nohut büyüklüğünde 3 adet damlasakızı

- 2 adet yumurta

- 1 paket hazır süt kreması (200 ml.) (isteğe bağlı)

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ya da fındık

YAPILIŞI

Kadayıfı makas ya da bıçakla incecik, neredeyse 1 santim boyunda parçalar halinde kesin. Yağı geniş bir tencerede kızdırıp kadayıfı tencereye koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Her tarafı yağa bulanan kadayıfı ocaktan alıp üzerine şekeri serpin ve sıcak haldeyken tekrar karıştırın. Bir kenarda soğutun.

Tavuk göğsü için yağı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte eritin. Yağ erir erimez ya da sıvıyağ hafif kızınca unu ekleyip tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak un hafif sararıp kokusu çıkıncaya kadar, 2-3 dakika kavurun.

Sütü de azar azar ilave ederken karıştırmaya devam edin. Vanilya ve tozşekeri eklerken karıştırmayı bırakmayın. (malzemeleri önceden hazırlarsanız daha rahat edersiniz) Nohut büyüklüğünde 3-4 adet damlasakızını da ilave edin.

Karışımı tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak orta ısılı ateşte, koyulaşıp, muhallebi kıvamına gelinceye, yani kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve muhallebiyi kısık ateşte 1-2 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzerine hemen yumurtaları katıp mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika kadar çırpın. Varsa hindistancevizi ya da file bademi de ekleyin.

Hazır süt kremasını ilave edip muhallebi iyice katılaşıncaya kadar, 5-6 dakika daha mikserle çırpmaya devam edin.

Diğer taraftan, 25-30 santim çapındaki yuvarlak ya da aynı büyüklükte kare ya da dikdörtgen bir kalıbı suyla ıslatın. Hazırladığınız kadayıfı kalıba serin. Üzerine fındık ya da ceviz içinin yarısını serpiştirin.

Sıcak muhallebiyi düzgün bir şekilde üzerine gezdirin. Buzdolabında en az 4-5 saat ya da bir gece bekletin. Servise sunmadan önce üzerine ceviz ya da fındık içi serpiştirin. Birazcık da ayırdığınız kadayıftan serpiştirebilirsiniz.