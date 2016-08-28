ETLİ KÜLHAN ÇORBASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 300-400 gr. kuşbaşı et

* 1 su bardağı nohut

* 2 adet patates

* 3 su bardağı süzme yoğurt

* 1 adet yumurta

* 1 yemek kaşığı un

* 1 çay kaşığı tuz

* Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Eti ve akşamdan ıslattığınız nohudu tuz ve su ilave ederek haşlayın. Küp küp doğradığınız patatesi ilave edip patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzme yoğurdu bir kaseye koyup un ve yumurtayı ekleyerek iyice çırpın. Karışımı ağır ağır tencereye aktarın, karıştırarak 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. İster soğuk, ister sıcak olarak servis yapın.

FIRINDA ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

* 1 kg. kırmızı uzun biber

* 4 adet orta boy kuru soğan

* 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 su bardağı pirinç

* 2 yemek kaşığı bulgur

* 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

* 1 yemek kaşığı kuşüzümü

* Yarım demet maydanoz, nane, dereotu

* 2 tatlı kaşığı tozşeker

* Yarım çay kaşığı tarçın

* 1 çay kaşığı karabiber, kimyon ve yenibahar

* 1 çay kaşığı kekik ve tuz

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* Yarım su bardağı su

Zeytinyağını bir tencereye koyup, küp küp doğradığınız soğanı ve fıstığı ekleyin. Soğan pembeleşinceye kadar kavurun.

Pirinç ve bulguru ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam edin. Yarım su bardağı suyu, kuşüzümünü, tuz ve şekeri ekleyip pirinç suyunu çekinceye kadar pişirin, sonra ocaktan alın.

Kıyılmış dereotu, maydanoz ve naneyi ilave edin, baharatları serpiştirin ve tekrar karıştırın. Biberlerin kapaklarını kesip çekirdeklerini ayıklayın, diplerini delin.

Biberleri, hazırladığınız harçla doldurup kapaklarını kapatın. Derin bir fırın kabına yan yana dizip yarısına gelecek kadar sıcak su ve 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. Dolmaları önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında en az 1 saat pişirip çıkarın. Servise sunun.

HİNDİSTANCEVİZLİ KEŞKÜL

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 lt. süt

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 su bardağı su

* 2 yemek kaşığı pirinç unu

* 2 adet yumurta sarısı

* Ayrıca yarım su bardağı hindistancevizi

Süt, tozşeker ve tereyağını bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kaynatın. Su ve pirinç ununu bir kaseye koyup tel çırpıcıyla çırpın. Üzerine yumurta sarılarını ekleyip tekrar çırpın ve bekletin. Süt kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha kaynatın ve hindistancevizini katıp tel çırpıcıyla çırpın. Karıştırmaya devam ederek yumurta sarılı karışımı ilave edin. Kısık ateşte, tel çırpıcıyla çırparak 7-8 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.