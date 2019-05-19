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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Etli erik yahnisi

19 Mayıs 2019

Yapılışı:

Köfte için bulguru tuz, pul biber ve sıcak suyla ıslatın. Bulgur yumuşayınca yumurtayı kırıp unu ekleyin ve iyice yoğurun. Elinizi su dolu bir kaba batırıp, köfte harcından vişne kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve bir tabakta biriktirin.

Diğer taraftan, eti tereyağı ve zeytinyağıyla 10 dakika karıştırarak kavurun. Et kavrulmaya başlayınca unu tıpkı tuz gibi serpiştirerek ilave edin. Karıştırarak 5 dakika daha etleri pişirin. Üzerine 10 su bardağı sıcak su ekleyip etler iyice yumuşayıncaya dek 40-50 dakika daha pişirmeye devam edin.

Et piştikten sonra yıkadığınız erikleri ve hazırladığınız köfteleri tencereye ilave edip karıştırın. Erikler iyice yumuşayıp açılmaya başlayınca ince doğranmış taze soğanı -sadece yeşil kısımlarını- ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirip ocağın altını kapatın. Sıcak sıcak servis yapın.

MALZEMELER

- Yarım kg yeşil taze erik (Sarı ya da mor erik de olabilir)

- 1 yemek kaşığı un

- 500 gr kuzu kuşbaşı eti (Kemikli kuzu eti de kullanabilirsiniz)

- 5-6 adet yeşil taze soğan

Köfte için:

- 1 su bardağı ince bulgur

- Yarım su bardağı sıcak su

- 1 adet yumurta

- 2-3 yemek kaşığı un

- 2 çay kaşığı karabiber, pul biber, tuz

 

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