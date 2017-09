Etli bulgur pilavı

SEKİZ KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

* 250 gram kuşbaşı kuzu eti

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 2 su bardağı pilavlık bulgur

* 3 adet orta boy kuru soğan

* 5 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber



YAPILIŞI

Yıkayıp süzdüğünüz eti tencereye koyup orta ısılı ateşte, karıştırarak 5-6 dakika kendi suyu ve yağıyla kavurun.

Tereyağı ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip 4-5 dakika daha kavurun. Suyu ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynadıktan 10 dakika sonra bulguru ekleyip birkaç dakika karıştırın ve tuz ve karabiberi de ilave edin. Pilavı orta ısılı ateşte, pişmeye bırakın.

Pilav suyunu çekince, kısık ateşte 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kapağını açmadan 15-20 dakika kadar dinlendirin.

Tencerenin kapağını açıp pilavı tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırdıktan sonra servise sunun.

Sumaklı patlıcan güveç

Malzemeler

* 1 kg kemikli kuşbaşı kuzu eti

(kuzu kol, kürek eti kullanmanızı tavsiye ederim)

* 2 tatlı kaşığı domates salçası

* 3 adet orta boy patlıcan

* 3 adet sivribiber

* 5 adet orta boy domates

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı pul kırmızıbiber

(1 çay kaşığı kimyon, yenibahar)

* 7-8 diş sarmısak

* 3 yemek kaşığı top sumak

* 1,5 su bardağı ılık su

* 2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulur ve boylamasına dörde bölünür. Her bir patlıcan dilimi 2 parmak eninde doğranır ve acısının çıkması için, bol tuzlu soğuk suda bekletilir.

Kemikli kuşbaşı kuzu eti önce yıkanır sonra tuzla ve salçayla ovularak bir güvecin altına yerleştirilir. Üzerine zeytinyağının yarısı konulur ve kırmızıbiber, kimyon ve yenibahar serpiştirilir.

Öte yandan sivribiberler bir parmak genişliğinde uzun uzun doğranır, domatesler kuşbaşı et gibi dilimlenir ve bir kenarda bekletilir. Top sumaklar 1,5 su bardağı ılık suyun içine eklenerek 15-20 dakika beklenir ve sumağın suyu süzülür, taneleri atılır.

Patlıcanlar tuzlu sudan çıkarılarak suyu süzülür, tekrar yıkanır ve güveçteki etlerin üzerine yerleştirilir. Domates ve biberler de patlıcanın üzerine konulur. Süzülen sumak suyu güvecin kenarından içine akıtılır.

Kalan zeytinyağı yemeğin üzerine konulup orta ateşte 60-70 dakika kadar pişirilir. Yemek pişince güvecin kapağı açılarak dövülmüş sarmısak eklenir ve karıştırılır. Sıcak olarak servise sunulur.

Not: Eğer güveci fırında pişirecekseniz, 200 derece ve 2 saat yeterli olacaktır.