ERİŞTELİ MERCİMEK ÇORBASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 su bardağı dolusu hazır erişte makarna (evde kesilmiş erişte de kullanabilirsiniz)

- 1 su bardağı yeşil mercimek

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 adet sivribiber

- 2 adet orta boy domates

- 8 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 adet limonun suyu

- 2 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Sivribiberleri yıkayıp ayıkladıktan sonra, ince halkalar halinde doğrayarak her bir halkayı da dörde bölün.

Soğanları soyarak küp şeklinde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı şeklinde küçük küçük doğrayın.

Diğer taraftan; tereyağını orta boy bir tencerde eritip üzerine doğradığınız kuru soğanları ve yeşil biberleri ekleyerek orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Yıkanmış mercimekleri ilave edip karıştırın.

Domatesleri de ilave edip 5 dakika daha kavurun. Sıcak tavuk suyunu tencereye aktardıktan sonra tuz ve karabiberi de serpiştirerek kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra erişte makarnayı karıştırarak ilave edin. Sık sık karıştırarak erişte pişinceye kadar, en az 10-12 dakika pişirip ocaktan alın.

Limon suyu ve kuru naneyi ekleyip karıştırın. Sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz çorbayı yaparken kırmızı pul biber, kuru reyhan ya da kuru fesleğen de kullanabilirisiniz.



TERBİYELİ ETLİ MARUL DOLMASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 250-300 gr orta yağlı kıyma

- 25-30 adet marul yaprağı

- Yarım demet maydanoz

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 1 çay bardağı pirinç

- Varsa 1 adet büyük boy domatesin rendesi

- 4 yemek kaşığı sıvıyağ

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 tatlı kaşığı tereyağı (veya bitkisel margarin)

Sosu için;

- 1 adet limonun suyu

- 1 adet yumurta

- 4 çay kaşığı un

Yapılışı

Marul yapraklarını kaynayan suya batırıp içinizden ona kadar sayıp hemen çıkarın ve soğuk su dolu kaba sokun. Yine hemen çıkarıp süzgece yerleştirin. Ortalarındaki sert kısımları bıçakla kesip atın ve avuç içi büyüklüğünde parçalar hazırlayın.

Diğer taraftan, soğanları tavla zarı formunda, incecik doğrayıp üzerine karabiber ve tuz ekledikten sonra yoğurarak yumuşatın. Kıyma, yıkanıp süzülmüş pirinç, incecik kıyılmış dereotu, rendelenmiş domates ve sıvıyağı ilave edip iyice yoğurun.

Haşlanmış marul yapraklarını, parlak tarafı tezgaha gelecek şekilde yayın. Uçlarına hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı dolusu koyduktan sonra, kenarlarını içe kıvırıp, rulo yapın.

Hazırladığınız dolmaları tencereye yerleştirip, tereyağını küçük parçalar halinde üzerine ekledikten sonra, 2 su bardağı sıcak su da ilave edin. Porselen bir tabakla üzerini kapatıp kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirin.

Son olarak, limon suyu, un ve yumurtayı küçük bir kasede çatalla çırpın. Karışımı dolmaların üzerinde gezdirip, 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.