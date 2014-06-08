Emek Cafe’de menemen

Kısaca nasıl tanımlarsınız menemeni? Bekar işi yemeklerin en sağlıklı olanı mı, akşam öğününün kurtarıcısı mı, yemek yapmayı bilmeyenlerin can kurtaranı mı? Yoksa kahvaltıların yıldızı mı? Yerine ve kimin yaptığına göre bütün bu tanımlara uygundur menemen.

Pratik bir yemektir, doğru ama bütün pratik yemekler gibi menemen yapmanın da püf noktaları vardır. Şimdi size menemen yapmanın inceliklerinden biraz bahsedeyim diyorum. Bu incelikleri nereden mi öğrendim? Yeniköy’deki Emek Cafe’nin sahibi Osman Usta’dan.

Menemen yapma işini öyle bir geliştirmiş ki Osman Bey, Türkiye’nin dört bir köşesinden onun menemenini yemeye gelenler var.

Osman Usta’nın yaptığı menemeni yiyince insanların kilometrelerce yol teperek gelmeleri hiç de garip gelmedi doğrusu. Nefis menemeni yedikten sonra da en az menemen kadar lezzetli bir sohbet başladı Emek Cafe’de. Onlar anlattı, ben yazdım. Sizinle de paylaşayım...

ÖZCAN DENİZ’İN MENEMENİNE SOĞAN

Tencere tencere menemen harcı hazırlanıyor Emek Cafe’de. Kullanılan malzemeleri şöyle sıralayabiliriz: 1,5 kilo soyulup iri kuşbaşı halinde doğranmış domates, 250-300 gram sapları ve tohumlarından ayrılıp incecik doğranmış sivribiber ve tabii ki kaliteli zeytinyağı.

Önce biber zeytinyağında kavruluyor, sonra domates eklenip hafifçe öldürülüyor. Tuzu atılıp ocaktan alınan harç en az 6-7 saat dinlendiriliyor.

Osman Usta, menemenin harcını geceden yapıp sabaha kadar buzdolabında bekletiyor. “İşin püf noktası bu, harcın dinlenmesi” diyor Osman Usta ve ekliyor: “Böylece menemenin lezzeti artar.”

Yumurtası ise ertesi gün veriliyor menemenin. Osman Usta kendilerinin menemeni soğansız yaptığını söylüyor. Ama Özcan Deniz geldiğinde onun menemenine soğan eklediklerini de söylemeden geçmiyor.



BENİM FAVORİM KAVURMALI OLAN

Emek Cafe’nin leziz menemeni başka ama herkes menemenini damak tadına uygun şekilde çeşitlendirir. Kimi sucuk ekler, kimi peynir, kimi de sosis ya da salam. Eminim bu saydıklarımın haricinde sizin de menemenin içine koyacaklarınız vardır.

Tavsiye isterseniz, sucuklu menemen yaparken sucuğu önceden kızartmanız, sonra önceden pişirdiğiniz menemen harcını ekleyip 2-3 dakika daha pişirerek yumurtaları kırmanız.

“Favori menemenin hangisi?” diye soracak olursanız da “kavurmalı, beyaz peynirli” derim. Nasıl mı yapıyorum? İşte tarif:

50 gram kavurmayı kendi yağında kavuruyorum. Hazırladığım menemen harcını ekleyip kaynatıyorum. Göz göz boşluklar açıp yumurtaları kırıyorum. Tavanın kapağını kapatıp yumurtaları dağıtmadan pişiriyorum. Rendelenmiş beyaz ya da kaşar peynir ilave edip kapağını tekrar kapatıyorum. İki dakika sonra da ocaktan alıp servis yapıyorum. Gerçekten çok leziz oluyor. Şimdiden afiyet olsun.