Elmalı tahinli nevzine

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 250 gr bitkisel

margarin (oda sıcaklığında

yumuşamış olmalı)

* 3 yemek kaşığı tahin

* 2 yemek kaşığı yoğurt

* 1 adet yumurta

* 1 paket kabartma tozu

* Yaklaşık 3,5 su

bardağı un

İçinin malzemesi için;

* 3 adet orta boy

tatlı elma

* 1 su bardağı iri

çekilmiş ceviz içi

* 2 çay kaşığı toz tarçın

* 3 yemek kaşığı

tozşeker

* 1 su bardağı

pudraşekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış olan margarin, tahin, yoğurt ve yumurtayı derin bir yoğurma kabına koyun. Kabartma tozunu serpip unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden daha yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayıp bir kenarda bekletin. (Gerekirse daha fazla un ekleyebilirsiniz)

Diğer taraftan iç malzemesini hazırlamak için; elmaları soyup rendeleyin ve suyunu sıkıp derin bir kaseye koyun. Ceviz içi, tarçın ve tozşekeri ilave edip kaşıkla karıştırın.

Diğer taraftan en az 20-25 santim çapındaki borcamı ya da kelepçeli kek kalıbını (dikdörtgen ya da kare şeklinde bir kalıbı da kullanabilirsiniz) iyice yağlayın.

Hamuru ikiye bölüp parçalardan birini ister merdaneyle açarak, ister elinizle bastırarak kalıba yayın. Üzerine hazırladığınız elmalı karışımı yayın.

Diğer hamuru da kalıp büyüklüğüne getirip üzerine kapatın. Üstteki hamurun uçlarını alttakiyle birleştirmeye çalışın.

Pastayı dilimleyip 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kenarları ve üzeri hafif sarı-kahverengi oluncaya kadar, 30-35 dakika pişirip çıkarın.

Ilık hale gelmesini bekleyip üzerine pudraşekeri serpiştirin ve önceden dilimlediğiniz şekilde dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...



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GÖLLEME BATIRMA

MALZEME LİSTESİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Hamur için;

- 2 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz maya

- Yarım su bardağı ılık su (su miktarı 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik de olabilir)

Üzeri için;

- 50 gr tereyağı

- 2 su bardağı üzüm pekmezi

YAPILIŞI

Un, tuz, toz maya ve ılık suyu derin bir yoğurma kabına koyup kulak memesinden biraz daha sert ve hafif ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toplayıp üzerini örterek kabarması için oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirin.

Hamuru dört eşit parçaya bölüp parçalardan her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın. Yufkaları kızgın sac üzerinde ya da teflon tavada önlü arkalı pişirin. (Bazlamayı kendi bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz)

Pişirdiğiniz bazlamalar soğuduktan sonra elinizle lokmalık parçalara bölün. Parçaları geniş bir servis tabağına yerleştirin.

Tereyağını orta boy bir tavada eritip pekmezi ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Ilık hale gelmesini bekleyip bazlama parçalarının üzerine gezdirin ve karıştırın. Üzerine ceviz serpiştirip servise sunun.

Afiyet olsun...