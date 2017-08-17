ELMALI GELİN BOHÇASI

Hamur için:

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket vanilya

◊ Yeteri kadar un

İçi için:

◊ 6 adet tatlı elma

◊ 1 su bardağı ceviz içi

◊ 2 çay kaşığı tarçın

◊ 1 su bardağı tozşeker

Süsleme için:

◊ Tahin

Hamur malzemelerinin hepsini yoğurma kabına koyun. Unu azar azar ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın.

Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.

Hamurları, fırına dayanıklı küçük cam kaselerin içine havuz gibi yayın (daha küçük açıp muffin kalıplarına da yayabilirsiniz). Kenarlarını dışarı doğru sarkıtın.

İçi için; soyulmuş elmaları tavla zarı formunda doğrayıp çekilmiş ceviz içi, tarçın ve tozşekerle birlikte bir kaseye koyun.

Elmalı karışımı kaselerdeki hamurların içine paylaştırın. Sarkan hamur parçalarını bohça gibi elmalı harcın üzerinde toplayın.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika, üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp tahinle süsleyerek servise sunun.

NARENCİYE SOSLU TAVUK

◊ 300-400 gr. tavuk göğüs eti (ince uzun dilimlenmiş)

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 su bardağı soyulmuş iç badem

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Narenciye sos için:

◊ 1 adet portakalın suyu

◊ 1 adet limonun suyu ve kabuğunun rendesi

◊ 1 tatlı kaşığı bal

◊ 3 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz, zerdeçal

Tavuk etinin üzerine tuz ve karabiber serpiştirip karıştırın.

Zeytinyağını geniş bir tavaya koyup orta ısıda kızdırın. Bademleri aktarıp karıştırarak 2-3 dakika, hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Isıyı yükseltip tavuk etini ilave edin ve tahta kaşıkla karıştırarak 7-8 dakika daha kavurmaya devam edin.

Dövülmüş sarımsaklar, limon ve portakal suyu, rendelenmiş kabukları bir kaseye koyun. Bal, zerdeçal ve tuzu da ilave edip çatalla iyice çırpın.

Bu sosu bademli tavuğun üzerine aktarıp karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin. Ocağın altını kısıp kapakla kapatıp en az 5-7 dakika daha pişirin.

Ocaktan alıp isterseniz kızarmış biberle karıştırarak servis yapın.

KOCA GÖRMEZ HAMURU

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1.5 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 4 su bardağı un

Kızartmak için:

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

Süsleme için:

◊ Bal ve ceviz içi

Derin bir kabın içine yumurta, yoğurt, sıvıyağ, tuz ve kabartma tozunu koyun. Azar azar unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz. Hamuru oda sıcaklığında 1 saat bekletin.

Hafif unlu bir tezgahta hamuru uzatıp iki eşit parçaya bölün. Birinci parçayı top haline getirip merdaneyle 0.5 cm kalınlığında açın. İster kurabiye kalıbı isterseniz bardak ağzıyla kesin. Aynı şeyi daha sonra ikinci parça için tekrarlayın.

Bir tavada yağı kızdırın ve hazırladığınız hamurları önlü arkalı kızartın. Bal ve ceviz içiyle süsleyerek ılık olarak servise sunun.