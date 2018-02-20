ELMALI DOLOMİT KEKİ

Malzeme listesi

◊ 4 adet orta boy tatlı elma

Kek için:

◊ 4 adet yumurta

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ Yarım su bardağı sıvı yağ

◊ Yarım su bardağı süt

◊ 2 yemek kaşığı kakao

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 çay kaşığı karbonat

◊ 1.5 su bardağı un

Ayrıca:

◊ 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz (veya fındık içi)

◊ 1 yemek kaşığı toz şeker

25-28 santim çapındaki kelepçeli kek kalıbı bu pasta için çok uygundur. Tabanına göre bir pişirme kağıdı kesip koyun.

Kalıbı ve kağıdın kenarlarını sıvı yağa batırdığınız fırçayla yağlayın. Elmaları soyup, ortasını bir uzun oyucuyla oyup, çekirdekleri çıkarıp atın.

Sonra da enlemesine ikiye bölüp kalıbın içine elmaları yerleştirip, oturtun.

Bu arada cevizi (veya fındığı) şekerle karıştırıp bir çay kaşığıyla elmaların ortasında oyduğunuz boşluğa doldurun.

Şimdi kek için derin bir kabın içine oda sıcaklığındaki yumurtaları kırıp şekeri koyun. Mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırpın. Sıvı yağ, süt, kakao, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı katıp 2-3 dakika daha çırpın ve unu ekleyip bu sefer spatulayla karıştırın.

Koyu kıvamlı kek hamurunu elmaların üzerine değil de aralarına, etrafına gezdirip boşaltın.

Fırını 170 derece alt üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Keki en az 50 dakika pişirin.

Çıkarın ve elmaları bütün alacak şekilde irice dilimleyip servis yapın.

Üzerine çırpılmış krema ekleyerek ikram edin.

KIYMALI FIRIN MAKARNA

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzeme listesi

◊ 200 gram kelebek makarna (Kısa boy herhangi bir makarna da olur)

Kıymalı sos için:

◊ 200 gram dana döş tek çekim orta yağlı kıyma

◊ 1 adet iri boy kuru soğan (ince doğranmış)

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası (biberli karışık olur)

◊ 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber, nane

◊ 2 su bardağı sıcak su

Beşamel sos için:

◊ 5 su bardağı süt

◊ 3 yemek kaşığı un

◊ 2 adet yumurta

◊ 2 çay kaşığı tuz, değirmen karabiber

Ayrıca:

◊ 1-2 su bardağı rende tost kaşar peyniri (çedar peyniri de kullanabilirsiniz)

Kıymalı sos için bir tavaya kıymayı koyup, orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak kıymayı kendi suyuyla 7-8 dakika kavurun. Soğanı ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Salça, tuz, biberler, kekik ve naneyi ekleyip, sıcak suyu katın. Sos kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Şimdi de beşamel sos için büyük bir tencereye unu koyup sütü azar azar katarak tel çırpıcıyla çırpın.

Yumurtaları kırıp yine çırparak karıştırın. Tuz ve biberi katıp artık orta ısılı ateşin üzerine koyun. Aslında beşamel sosta un kavrulur ama fırına girecek ve orada da pişecek olan beşamel sosu böyle pratik bir yöntemle hazırlayabilirsiniz. Sürekli karıştırarak beşamel sos kaynayıncaya dek pişirin. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. İçine rende kaşar peynirini katıp karıştırın.

Şimdi fırına girecek, kenarları yüksek cam, 25-30 cm uzunluğundaki dikdörtgen bir kabı önünüze alın. Kabın altına sulu kıymalı sosu döküp, yayın. Üzerine tek sıra olacak şekilde makarnayı kuru kuru dökün. Yani önceden makarnayı haşlamayın.

Makarnanın üzerine de beşamel sosu döküp tamamen kapatın.

Alttaki kıymalı sos, üstteki beşamel sos çiğ makarnayı fırında pişirecektir.

Fırını 180 dereceye getirip, alt üst ayarda 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında makarnayı en az 25-30 dakika, üzeri yer yer kızarıncaya dek pişirin.

Çıkarın ve bıçakla dilimleyip, geniş bir spatulayla alıp servise sunun. Göreceksiniz kuru makarna sosların arasında şahane pişecektir.