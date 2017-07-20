Ekşili mesire pilavı

◊ 2 su bardağı pilavlık bulgur

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı salça

◊ 6 su bardağı ayran

◊ 15-20 yaprak ebegümeci

◊ Yarım demet dereotu ve maydanoz

◊ 8-10 yaprak taze nane

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 1 kahve fincanı

zeytinyağı

◊ Varsa 1 su bardağı

dolusu lahana turşusu

Zeytinyağı ve salçayı geniş bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşe koyun. Tahta kaşıkla karıştırarak 1 dakika kavurun. Bulguru katıp 2-3 dakika daha kavurun.

Yeşillikleri saplarıyla birlikte incecik doğrayarak tencereye ilave edin ve karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyin.

Üzerine 3 su bardağı ayranı katıp karıştırın. Suyunu çekince kalan 3 su bardağı ayranı da ilave edin. (Kıvamı sulu bir pilav gibi olmalı.)

Tahta kaşıkla arada sırada karıştırarak bulgur taneleri iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın.

Sosu için; yemeklik incecik doğranmış soğanı, varsa lahana turşusunu ve yağı tavaya koyup soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Demlenen pilavın üzerine gezdirip servise sunun.

Afiyet olsun...

Çıtkırıldım kurabiyesi

◊ 1 su bardağı mısır nişastası

◊ 1 su bardağı buğday nişastası

◊ 1 su bardağı pudraşekeri

◊ 125 gr yumuşak margarin

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 1 su bardağı un

Nişastalar, pudraşekeri, yumurta ve yumuşak yağı derin bir kaba koyun. Kabartma tozu ve unu ilave edin. Karışımı yoğurarak yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hamurdan limon büyüklüğünde bir parça koparıp 1-2 tatlı kaşığı kakao ekleyin. Parçayı tekrar yoğurup kenara koyun.

Büyük hamuru alıp mutfak tezgahı üzerinde merdaneyle 1 santim kalınlığında açın. Şekilli kurabiye kalıplarıyla hamurdan parçalar çıkarın. Kakaolu hamurdan parçalar koparıp şekil vererek üzerlerine yerleştirin.

Kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında beyaz kalacakları şekilde, 15-20 dakika pişirin ve çıkarın. Soğuyunca servise sunun.

Afiyet olsun...

Erişteli Urartu çorbası

◊ 200 gr kıyma

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, nane

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 1 su bardağı erişte

◊ 8-10 su

bardağı su

Sosu için;

◊ 2 su

bardağı yoğurt

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 yemek kaşığı un

Kıymayı tuz, karabiber ve naneyle yoğurup misket büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri unlu bir tepside biriktirin.

Suyu (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm) bir tencereye koyup kaynatın.

Kaynayınca köfteleri ve erişteyi tencereye aktarın ve sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin.

Sos için; yoğurt, yumurta ve unu bir kaseye koyup çatalla çırpın.

Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe kadar alıp sosa ekleyerek ılıtın. Ilık sosu tekrar çorbaya ilave edin ve karıştırın.

Karıştırmaya devam ederek 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Naneyle süsleyin ve sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

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