DÖVME PİLAVLI İSTAVRİT

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

* 1 kg. istavrit balığı

* 2 su bardağı dövme (aşurelik buğday ya da gerdime de denir)

* 6 su bardağı su

* 1 yemek kaşığı tereyağı (yaklaşık 30 gr.)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 3 su bardağı et/tavuk suyu

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber



Kızartmak için;

* 2 yemek kaşığı dolusu un

* 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1/2 su bardağı sıvıyağ





Aşurelik buğdayı bol suyla yıkayıp süzdükten sonra orta boy bir tencereye aktarın. Üzerine 6 su bardağı su ekleyip orta ısılı ateşte buğday iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın (haşlama süresini kısaltmak için düdüklü tencere de kullanabilirsiniz). Ardından haşladığınız buğdayı süzün.

Tereyağını orta boy bir tencerede ya da pilav tenceresinde kızdırıp üzerine incecik doğradığınız soğanları ilave edin, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.

Üzerine süzdüğünüz aşurelik buğdayı ilave edip 3 su bardağı et ya da tavuk suyunu aktarın, tuz ve karabiberi serpin.

Buğday pilavını orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirip ocağın altını kısın. Kısık ateşte suyunu iyice çekinceye kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Kapağını hiç açmadan 20 dakika kadar dinlendirin.

Diğer taraftan, istavritleri ayıklayıp yıkayın.

Mısır unu, un, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. İstavritleri bu unlu karışıma iyice bulayın.

Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırıp istavritleri kızgın yağda çevire çevire kızartın.

Dinlenmiş olan pilavı servis tabağına aktarıp üzerine istavritleri yerleştirin. Soğan dilimleriyle süsleyerek servis yapın.

SAKIZLI KARŞIYAKA REVANİSİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 35 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 50 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 4 adet yumurta

* 1 su bardağı toz şeker

* 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

* 1 su bardağı irmik

* 1 su bardağı un

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* 2 adet damla sakızı (nohut büyüklüğünde)

Şurup için;

* 4 su bardağı su

* 3 su bardağı toz şeker

* 1/2 limonun suyu

* Ayrıca hindistancevizi tozu

Büyük boy, dikdörtgen bir cam kabı fındık büyüklüğündeki tereyağıyla yağlayın.

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Şekeri ekleyip tel çırpıcıyla 2-3 dakika çırpın. Eritip ılıttığınız yağı katıp 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Kuru malzemeleri; irmik, un, kabartma tozu, vanilya ve dövülmüş damla sakızını başka bir kapta kaşıkla karıştırın.

Unlu karışımı yumurtalı karışıma eklerken bir yandan da tahta kaşıkla karıştırın.

Hamuru yağlanmış kaba aktarın. 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirin.

Diğer taraftan su, toz şeker ve limon suyunu bir tencereye aktarıp orta ateşte kaynatın. 10 dakika sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.

Ilık şerbeti sıcak revaninin üzerine gezdirin. Soğuyunca üzerini hindistanceviziyle süsleyerek servis yapın.