DÖVME PİLAVLI İSTAVRİT

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 kg. istavrit balığı

- 2 su bardağı dövme (aşurelik buğday ya da gerdime de denir)

- 8 su bardağı soğuk su

- 1 yemek kaşığı tereyağı (yaklaşık 30 gr.)

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 3 su bardağı et ya da tavuk suyu

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

Kızartmak için;

- 2 yemek kaşığı dolusu un

- 2 yemek kaşığı dolusu mısırunu

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- Yarım su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı bol suyla yıkayıp süzdükten sonra orta boy bir tencereye aktarın. Üzerine 6 su bardağı su ekleyip orta ısılı ateşte buğday iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın (haşlama süresini kısaltmak için düdüklü tencere de kullanabilirsiniz). Haşladığınız buğdayı süzün.

Tereyağını orta boy bir tencerede ya da pilav tenceresinde kızdırıp üzerine incecik doğradığınız soğanları ilave ettikten sonra tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Üzerine süzdüğünüz haşlanmış aşurelik buğdayı ilave edip 3 su bardağı et ya da tavuk suyunu da aktardıktan sonra tuz ve karabiberi de serpin.

Buğday pilavını orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirip ocağın altını kısın. Kısık ateşte suyunu iyice çekinceye kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Kapağını hiç açmadan 20 dakika kadar dinlendirin.

Diğer taraftan, istavritleri ayıklayıp yıkadıktan sonra süzün. Mısır unu ve unu geniş bir tabakta karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyip tekrar karıştırın. İstavritleri bu unlu karışıma iyice bulayın.

Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırıp istavritleri bu kızgın yağda çevirerek kızartın. Dinlenmiş olan pilavı servis tabağına aktarıp üzerine istavritleri yerleştirin. Soğan dilimleriyle süsleyerek servis yapın.









PEYNİRLİ ROKA SALATASI

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 demet roka

- 2 adet taze yeşil soğan

- 5 adet orta boy domates

- 250 gr. yağlı beyaz peynir (teneke tulumu da kullanabilirsiniz)

Sosu için;

- 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi

- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

- 5-6 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yıkanmış roka yapraklarını ve incecik kıyılmış taze soğanları derin bir salata kasesine koyun.

Domatesleri rendeleyip aynı kaseye aktarın. Peyniri rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyip salatanın üzerine serpiştirin.

Sosu hazırlamak için; sirke, sızma zeytinyağı, ve pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış sarımsakları derin bir kaseye aktarıp çatalla çırpın. Tuz ve karabiberi ilave ederek çırpmaya devam edin.

Son olarak, bu sosu salatanın üzerinde gezdirip karıştırarak servise sunun.