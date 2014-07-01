Derya’nın kadayıflı tavukgöğsü

* 300-400 gr çiğ kadayıf

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 3-4 yemek kaşığı tozşeker

Tavuk göğsü için;

* 1 litre süt

* 1 su bardağı un

(Tam dolu olmasın, 1 parmak kesik olsun)

* 50 gr bitkisel margarin (Becel kullanmanızı öneririm)

(5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

* 1 paket vanilya

* 1 su bardağı tozşeker

* Nohut büyüklüğünde 3 adet damla sakızı

* 2 adet yumurta

* 1 paket hazır süt kreması (200 ml)

(isteğe bağlı)

* 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ya da fındık

YAPILIŞI

Kadayıfı makas ya da bıçakla incecik, neredeyse 1 santim boyunda parçalar halinde kesin.

Yağı geniş bir tencerede kızdırıp kadayıfı tencereye koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Her tarafı yağa bulanan kadayıfı ocaktan alıp üzerine şekeri serpin ve sıcak haldeyken tekrar karıştırın. Bir kenarda soğutun.

Tavuk göğsü için yağı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte eritin. Yağ erir erimez ya da sıvıyağ hafif kızınca unu ekleyip tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak un hafif sararıp kokusu çıkıncaya kadar, 2-3 dakika kavurun.

Sütü de azar azar ilave ederken karıştırmaya devam edin. Vanilya ve tozşekeri eklerken karıştırmayı bırakmayın. (Malzemeleri önceden hazırlarsanız daha rahat edersiniz) Nohut büyüklüğünde 3-4 adet damla sakızını da ilave edin.

Karışımı tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak orta ısılı ateşte, koyulaşıp, muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Muhallebiyi kısık ateşte 1-2 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzerine hemen yumurtaları katıp mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika kadar çırpın. Varsa hindistancevizi ya da file bademi de ekleyebilirsiniz.

Hazır süt kremasını ilave edip muhallebi iyice katılaşıncaya kadar, 5-6 dakika daha mikserle çırpmaya devam edin.

Diğer taraftan, 25-30 santim çapındaki yuvarlak ya da aynı büyüklükte kare ya da dikdörtgen bir kalıbı suyla ıslatın. Hazırladığınız kadayıfın yarısını kalıba serin. Üzerine fındık ya da ceviz içinin yarısını serpiştirin.

Muhallebiyi düzgün bir şekilde üzerine boşaltın. Buzdolabında en az 4-5 saat ya da bir gece bekletin.

Servise sunmadan önce üzerine ayırdığınız kadayıfı, ceviz ya da fındık içini serpiştirin.



Güveçte patlıcanlı kebap

MALZEMELER

* 1-1,5 kg kuzu kol eti

(kemiksiz ve kuşbaşı doğranmış olmalı)

* 1 kg Konya patlıcanı

* 2 adet büyük boy kuru soğan

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 4-5 adet yeşil tatlı sivribiber

(Konya’nın kılbiberini kullanmanızı öneririm)

* 1 kg domates

* 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

* 1 çay kaşığı kekik, kuru nane

YAPILIŞI

Patlıcanların sapını kesip alacalı soyun. (Mevsiminde taze patlıcanı soymadan da kullanabilirsiniz) Patlıcanları bir santim kalınlığında halkalar halinde doğrayın. İsterseniz acı suyunun çıkması için tuzlu suda 20-25 dakika kadar bekletin.

Soğanları soyup incecik yarımaylar halinde doğrayın. Domatesleri soyup kuşbaşı et formunda doğrayın.

Zeytinyağını geniş ve kapaklı bir güveç kabına koyun. Eti yıkayıp süzdükten sonra güvece yerleştriin. Tuz ve biberin yarısını serpin. Soğan ve patlıcanı karıştırarak etin üzerine yerleştirin. kalan tuz, biber, nane ve kekiği serpin.

En üste domatesi koyup iri iri doğradığınız biberleri yerleştirdikten sonra güvecin kapağını kapatın. 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 2 saat pişirin. Et pişince güveci fırından alın. Sıcak sıcak servise sunun.