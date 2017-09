DAMLA SAKIZLI GÜLLAÇ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 10 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 5-6 adet güllaç yaprağı

* 1 litre süt (yaklaşık 5,5 su bardağı)

* Nohut büyüklüğünde 2-3 adet damla sakızı

* 1,5 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi (fındık içi de kullanabilirsiniz)

Üzeri için

* 1-2 adet orta boy nar

* 2 çay bardağı ceviz ya da fındık içi

YAPILIŞI

Süt ve tozşekeri orta boy bir tencerede karıştırarak orta ısılı ateşin üzerine koyun. İçine dövülmüş damla sakızlarını ilave edin. Sürekli karıştırarak şeker eriyip süt ılıyıncaya kadar ısıtın.

Ilık hale gelen sütü geniş ve kenarları yüksek bir kaba aktarın.

Güllaç yapraklarının her birini dört eşit parçaya böldükten sonra parçaların her birini ılık sütün içine daldırın ve on saniye kadar beklettikten hemen sonra çıkarın.

Diğer taraftan, 20-25 santim çapında yuvarlak, dikdörtgen ya da kare şeklinde, kenarları yüksek servis tabağını alın. Islatılmış güllaç yapraklarını bu tabağa üst üste yerleştirin. Aralarına ceviz serpiştirerek bu dizim işini tamamlayın.

Üzerine kalan sütü gezdirin. Yaklaşık 30 dakika güllaç yapraklarının sütü çekmesi için bekleyin.

Servise sunmadan önce, yarım su bardağı kadar daha soğuk sütü güllacın üzerinde gezdirin. Nar tanesi, fındık, ceviz ya da fıstık içiyle süsleyin. Servise sunmadan hemen önce üzerine aktardığınız soğuk sütle rengi iyice beyazlaşan güllacı servise sunun.

ŞEHRİYELİ DOMATES ÇORBASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 yemek kaşığı un

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 4 adet olgunlaşmış orta boy domates

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 8 su bardağı et veya tavuk suyu

* 1 çay bardağı arpa şehriye

* 1 su bardağı ılık süt

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını orta boy bir tencerede eritip unu ekledikten sonra, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika, un hafifçe sararıncaya kadar kavurun. Üzerine kabuğunu soyup rendelediğiniz domatesleri ekleyin.

Domates salçasını da katıp karıştırarak 5-6 dakika pişirin.

Ilık et ya da tavuk suyunu da ilave edip çorbanın topaklanmaması için sürekli karıştırmaya devam edin.

Çorba kaynamaya başlayınca şehriyeleri aktarıp ara sıra karıştırarak 10-12 dakika daha pişirin.

Tuz ve karabiberini serpiştirip 1 su bardağı ılık sütü de ekledikten sonra ocaktan alın. Servise sunmadan önce iyice karıştırıp kuru nane veya kuru fesleğen serpiştirebilirsiniz. Ya da kızartılmış kuru ekmek veya krutonla süsleyip rendelenmiş kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.



ETLİ YAZ TÜRLÜSÜ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEMELER

* 1 kg. kuşbaşı kuzu eti

* 8 su bardağı su

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 8-10 adet arpacık soğan

* 2 adet yeşil çarliston biber

* 2 adet kırmızı uzun tarhana biberi

* 8-10 adet taze kültür mantarı

* 2 adet domates

* 1 çay kaşığı tuz

* 2 çay kaşığı kırmızı pulbiber

YAPILIŞI

Arpacık soğanları soyun. Biberlerin sap ve tohumlarını ayıklayıp iri halkalar halinde dilimleyin. Mantarları yıkayıp süzdükten sonra uzunlamasına ikiye/üçe bölün. Domatesleri soyup iri kuşbaşı et şeklinde doğrayın.

Yıkadığınız etleri bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı kadar su ilave edin. Etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin (isterseniz düdüklü tencerede haşlayın).

Diğer taraftan, zeytinyağını başka bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Soğanları soyup bütün olarak tencereye aktarın. İyice yumuşayıncaya kadar, 5-6 dakika kavurarak kızartın. Biberleri ve mantarı katıp karıştırarak 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Diğer taraftan, haşlanan etleri suyuyla birlikte kavrulmakta olan soğanların üzerine ekleyin. Domatesleri de katın. Tuz ve pulbiberi ilave edin. Kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak tüm malzemeler iyice özleşinceye kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.