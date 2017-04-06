Damla sakızlı fıstıklı rokoko

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet hazır kakaolu pastaban (sadece bir katı kullanılacak)

◊ 2 poşet toz kremşanti

◊ 2 su bardağı

soğuk süt

◊ 3 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı. Sarıları ve akları ayrılacak.)

◊ Yarım su bardağı toz şeker

◊ Nohut büyüklüğünde

damla sakızı

◊ 1 çay bardağı soyulmuş şamfıstığı

◊ 1 çay bardağı

renkli lokum

Kremşanti ve soğuk sütü derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırptıktan sonra buzdolabında bekletin.

Yumurta sarılarını ve toz şekeri derin bir kapta 2-3 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

Başka bir kapta ise yumurta aklarını mikserin yüksek devriyle, en az 10-12 dakika, kar gibi oluncaya kadar çırpın. Üzerine, dövülmüş damla sakızı ve kabuğu soyulmuş şamfıstığını ekleyin.

Renkli lokumları (çifte kavrulmuş ya da normal lokum da olabilir) bıçakla, küp küp doğradıktan sonra çırpılmış yumurta akına ilave edin.

Tahta bir kaşıkla karıştırın ve içine çırpılmış yumurta sarısı ile buzdolabında bekleyen kremşantiyi de aktarın.

Tahta kaşıkla tüm malzemeler birbiriyle özleşinceye kadar karıştırın.

Derin ve en az 20-25 santim çapındaki bir cam ya da porselen kaseye temiz bir buzdolabı poşeti veya streç film serin.

Hazırladığınız akıcı rokoko hamurunu kaseye boşaltın.

Üzerine hazır keki yerleştirip naylonun uçlarını dışarıda bırakın.

Derin dondurucuda en az 4-5 saat bekletip servise sunmadan önce bir tabağa ters çevirin.

Naylonu sıyırıp üzerine meyveli ya da çikolatalı sos gezdirdikten sonra servise sunun.

Afiyet olsun...

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