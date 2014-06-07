Cimcime Hatun’dan babamın Cimin üzümüne sevgilerle

“Üzümünü ye bağını sorma” demişler ya atalarımız, babam yediği her üzümün bağını soranlardandı. Bana sorarsanız her daim aradığı üzüm de Erzincan’ın Cimin üzümüydü.

Damak zevkinden hiçbir zaman ödün vermeyen babam, sevdiği lezzetlerle de bağını hiçbir zaman koparmadı. Cimin üzümü de işte bu lezzetlerden biriydi. Bugünlerde manavlarda üzüm görmeye başlayınca, gönlüme güzel babam düştü yine.

Babacığım, Erzincan’ın Cimin ilçesinin (bugünün Üzümlü’sü) adını, eski zamanlarda o yörede yaşayan Cimcime Hatun’dan aldığını anlatırdı. Bu isimden nasibini alan Cimin üzümününse, iri taneleri, kalın kabuğu, mor-siyah rengi, hoş kokusu ve mayhoş tadı ile dünyada eşi benzeri olmayan bir üzüm olduğunu söylerdi.

Her yaz evimizde bir Cimin üzümü muhabbeti olur ve her yere haber salınırdı. Bilinirliği çok az olan bu enfes üzüm gibi Gümüşhane elması ve Hacı Hamza armudu da babamın vazgeçemediği tatlardandı.

Üniversitenin ilk yıllarında (İTÜ) manav manav dolaşıp Gümüşhane elması ve Hacı Hamza armudu arayan babam, memleketinin meyvelerini İstanbul’da bulamayınca çok üzülürmüş. Çocukluğumun buzdolabını hatırlıyorum da; buzdolabımız buram buram memleket kokardı. Babam öyle severdi çünkü. Zira, incecik, kağıt gibi mis kokan, kurutulmuş süt kaymakları, karın kaymağı, ufak, top şeklinde kurutlar (kurutulmuş yoğurt), küçük tulumlara basılmış lezzet harikası tulum peynirleri, şerbet yapılmak üzere hazırlanmış kuşburnu golotları, Tokat’tan getirilen bezli sucuklar...

Unutmazdın; unutturmadın...

Biz de seni unutmadık unutmayacağız güzel babacığım.



Labneli pişmeyen cheesekek

MALZEMELER

* 2 paket Eti Burçak bisküvi

* 50 gr eritilmiş tereyağı

(bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Üzerinin kreması için;

* 3 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılacak)

* 1 çay kaşığı tuz

* 3 adet limon

* 2 su bardağı tozşeker

* 1 paket Pınar labne (200 gr)

YAPILIŞI

Bisküvileri kırarak robota koyun. Yağları ekleyip robotta çekerek hamur kıvamına getirin. Gerekirse 1-2 yemek kaşığı soğuk su ilave edebilirsiniz.

Hamuru robottan alın. 22-25 santim çapındaki kelepçeli kalıbın içini alüminyum folyoyla kaplayın. Hamuru bastırarak kalıba yayın.

Yumurta aklarını geniş bir cam kaseye koyun. Tuzu katıp mikserin yüksek devriyle, katılaşıp kar gibi oluncaya kadar, en az 7-8 dakika çırpın.

Yumurta sarılarını ve 1 su bardağı tozşekeri başka bir cam kaseye koyun. Labneyi ekleyip mikserle 2-3 dakika çırpın.

Diğer taraftan, limonları iyice yıkayıp kurulayın. Kabuklarıyla birlikte küp küp doğrayıp kalan 1 su bardağı şekerle birlikte robotta çekin. Püre haline gelen karışımı yumurtalı labneli karışımın üzerine ilave edin. Tahta kaşık ya da spatula yardımıyla iyice karıştırın.

Üzerine kar gibi olan yumurta akını yavaş yavaş aktarıp karıştırmaya devam edin. Şimdi bu karışımı, kalıptaki bisküvi hamurunun üzerine aktarıp yayın. Derin dondurucuda en az 6-7 saat bekletin.

Dondurucudan çıkardığınız pastayı kalıptan alıp servis tabağına koyun. Alüminyum folyoyu sıyırıp atın. Oda sıcaklığında 7-8 dakika beklettikten sonra keskin bir bıçakla dilimleyerek servise sunun.



Labneli kabaklı makarna

MALZEMELER

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 4 diş sarmısak

* 4 adet orta boy yeşil kabak

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 paket kalem makarna

* 400 gr Pınar labne

YAPILIŞI

Kuru soğanı incecik yarımaylar halinde doğrayın. Zeytinyağı ve soğanı bir tencereye koyup soğan neredeyse karamelize oluncaya kadar kavurun.

İncecik dilimlediğiniz sarımsakları ilave edin. Kabakları kazıyıp incecik doğradıktan sonra tencereye ekleyin. Sık sık karıştırarak kabaklar suyunu verip iyice şeffaf hale gelinceye kadar, en az 8-10 dakika pişirin. Tuz ve karabiberi serpip ocaktan alın.

Diğer taraftan, makarnayı kaynayan tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün ve tekrar aynı tencereye aktarın. Henüz sıcak haldeyken üzerine labneyi ekleyip karıştırın.

Kabaklı karışımı da makarnaya ilave edip tekrar karıştırın. İsterseniz kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.