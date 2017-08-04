ÇİLEKLİ LABNELİ RULO PASTA

◊ 5 adet yumurta

◊ 4 kahve fincanı tozşeker

◊ 1 kahve fincanı su

◊ 5 kahve fincanı un

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1,5 su bardağı un

Krema için;

◊ 2 su bardağı süt

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 4 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 paket labne

◊ 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

◊ 250 gr çilek

Kek için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip mikserin yüksek devriyle en az 5-7 dakika, beyazlaşıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Ilık suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak, tuz, kabartma tozu ve unu ilave edin, bu sefer kaşıkla iyice karıştırın. Koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edeceksiniz.

Fırın tepsisine serdiğiniz fırın kağıdının üzerine hamuru yayın. Keki önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında kenarları sarı-kahverengi oluncaya kadar, en az 35 dakika pişirip çıkarın.

Bir mutfak peçetesini ıslatıp sıkarak mutfak tezgahına serin. Fırından çıkardığınız keki ters çevirerek kağıdıyla beraber peçetenin üzerine yerleştirin. Kağıdı sıyırarak çıkarın. Henüz sıcakken rulo yapıp bir kenarda bekletin.

Krema için; labne haricindeki tüm malzemeleri küçük bir tencereye koyup sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocaktan alıp labneyi ilave edin ve mikserle 2 dakika çırpın.

Rulo pastayı açıp kremanın yarısını üzerine sürün. Taze çileklerden dizip tekrar rulo yapın. Kalan sosu düzgün bir şekilde üzerine sürüp çilekle süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

GÖÇMEN USULÜ PATATES MUSAKKASI,

◊ 3 adet orta boy patates

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 adet çarliston biber

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Sos için;

◊ 2 su bardağı yoğurt

◊ 3 adet yumurta

◊ 4 yemek kaşığı un

◊ 1 çay kaşığı karbonat

Soğanı yemeklik, sarımsakları incecik, patatesleri ise soyup kuşbaşı et formunda doğrayın. Kararmaması için patatesleri suda bekletin.

Sıvıyağ, soğan ve sarımsağı geniş bir tavaya koyup orta ateşte 2-3 dakika kavurun. İncecik halkalar halinde doğradığınız biberleri katıp 2 dakika daha kavurduktan sonra patatesleri ilave edin. 5 dakika pişirip tam üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Su kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Tüm baharatları katıp karıştırın.

Yemeği orta boy cam bir fırın kabına aktarın. Sosu için; yoğurt, karbonat, yumurta ve unu derin bir kasede çırpın. Sosu fırın kabındaki yemeğin üzerine gezdirin.

Musakkayı önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirip çıkarın.

Tıpkı börek gibi, dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...