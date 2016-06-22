ÇİKOLATA SOSLU TAVUKGÖĞSÜ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 adet yumurta

- Türk kahvesi fincanıyla 1,5 fincan un

- Türk kahvesi fincanıyla 1,5 fincan mısır nişastası

- Türk kahvesi fincanıyla 3 fincan tozşeker

- 1 paket vanilya

- 1 litre süt

- Varsa nohut büyüklüğünde 2 adet damlasakızı

- 50 gr. tereyağı

Üzeri için;

- 125 gr. çikolata (sütlü ya da bitter olabilir)

- 1 kahve fincanı süt (veya hazır çikolata sos kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Öncelikle, tavukgöğsünü yapmak için, yumurtayı orta boy bir tencereye kırıp şekeri katın ve çatalla 1 dakika kadar çırpın. Sonra da un, mısır nişastası, vanilya ve dövülmüş damlasakızını ilave edin, sütü katın.

Orta ısılı ateşte tahta kaşıkla veya tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocaktan alın. Sıcakken tereyağını ekleyip mikserin yüksek devriyle 7-8 dakika çırparak ılıtın.

Bu arada kenarları yüksek, orta boy cam ya da porselen kabın içini suyla çalkalayarak ıslatın. Ilınan muhallebiyi bu kalıba aktarıp buzdolabında en az 4-5 saat bekletin.

Diğer taraftan, küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı, çelik bir cezveye aktardığınız 1 fincan sütün içerisinde, çok kısık ateşte eritin.

Buzdolabından çıkardığımız katı muhallebinin üzerine biraz ılıttığınız çikolata sosunu gezdirin. Ya da hazır çikolata sosu pişirip ılıtın. Sonra da tavukgöğsünün üzerine gezdirin. Tekrar dolaba koyup en az 4-5 saat bekletin. Üzerine fındık, ceviz, badem serpiştirip dilimleyerek ya da kaşıkla servise sunun.



**

SEBZELİ DÖRT MEVSİM BÖREĞİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 4 adet hazır yufka

- 3 demet ıspanak

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 4 adet havuç

- 3 adet patates

Ayrıca sos için;

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 1 su bardağı su

Üzeri için;

- 2 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Önce iç harçları için, havuçları rendeleyip sıvıyağda yumuşayıncaya kadar kavurun. Ispanağı yıkayıp incecik doğradıktan sonra, ayrı bir tavada soğanla hafifçe kavurun. Eğer çok sulu olursa suyunu süzün. Ayrıca patatesi de haşlayıp rendeleyin.

Sos için, bir kasede su ve sıvıyağı karıştırıp çırpın. Yufkalardan birini tezgaha serip kaşıkla sıvıyağ ve su ile ıslatın. Kenarlarını katlayıp kare şekli verin. İçine rendelenmiş ve sıvıyağda kavrulmuş havucu koyup rulo yapın.

İkinci yufkayı da aynı şekilde kare yapıp içine soğanla kavurduğunuz ıspanağı yerleştirin ve yine rulo yapın.

Üçüncü yufkayı da kare yapıp yine sosla ıslatarak üzerine rendelediğiniz haşlanmış patatesi koyun ve aynı şekilde rulo yapın.

Son yufkanın da kenarlarını kare olacak şekilde katlayın. Hazırladığınız rulolardan havuçlu ve ıspanaklı olanlarını yan yana olacak şekilde bu kare yufkanın tam ortasına yerleştirin. Üzerine üçüncü rulo yufkayı koyun. Şimdi de alttaki yufkayı rulo böreklerin üzerine kapatarak aynı şekilde sarın.

Rulo şeklindeki yufkanın üzerine yumurta sarısını sürüp 200 dereceye ayarladığınız fırında en az 30 dakika pişirin. Dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...



**



KABAK PABUCAKİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 10 adet küçük boy yeşil dolmalık kabak (15 adet Girit kabağı da kullanabilirsiniz)

- 1 demet dereotu

- Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

- Yarım su bardağı rendelenmiş teneke tulumu (lor peyniri de kullanabilirsiniz)

- Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar

- 3 adet yumurta

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

Bu yemekte küçük boy Girit kabağı kullanılır. Ama siz en küçük boy (en fazla 15 santim) dolmalık ince kabak kullanabilirsiniz.

Kabakları soyup uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Bir çay kaşığı yardımıyla çekirdek kısımlarını çıkarın. (Sandal şekli verin) Geniş bir tencereye 12 su bardağı su ve biraz tuz koyup kaynatın. Kabakları kaynayan suda 10 dakika, hafifçe haşlayıp iyice süzün.

Diğer taraftan iç harcını hazırlamak için, incecik kıyılmış dereotu ve (isterseniz maydanoz da katabilirsiniz) rendelenmiş peynirleri derin bir kaba koyun. Yumurtaları kırıp zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edin. Çatalla iyice çırparak ezin ve karıştırın.

Bu harcı süzülen kabakların çukur kısımlarına paylaştırın.

Bir fırın kabını ya da büyük boy borcamı 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayıp doldurduğunuz kabakları kaba yerleştirin. Üzerini fırın kağıdı ya da alüminyum folyayla kapatın.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kabaklar sulanıp içleri kaynamaya başlayıncaya kadar pişirip çıkarın. Özellikle et ya da balık yemekleri yanında servise sunun.

Afiyet olsun...