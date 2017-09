CEVİZLİ KİRAZE PASTASI

MALZEMELER

* 2 su bardağı un

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı toz şeker

* 100 gr eritilip ılıtılmış bitkisel margarin

* 1 su bardağı süt

* Yarım su bardağı ceviz içi

* Ayrıca; 10-15 adet kiraz

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın.

Yağ ve sütü ekleyip 2 dakika daha çırptıktan sonra vanilya, kabartma tozu, un ve ceviz içini katın. 1-2 dakika daha çırpın.

Kirazların çekirdeklerini ayıklayıp ortadan ikiye böldükten sonra kek hamuruna ilave edin ve kaşıkla karıştırın.

Hamuru 22-25 santim çaplı yağlanmış kek kalıbına ya da yuvarlak borcama aktarın.

Keki 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında iyice sararıncaya kadar, en az 40 dakika pişirip çıkarın.

Pastayı çırpılmış kremşanti ve kirazlarla süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

HAZIR YUFKADAN YOĞURTLU SİRON BÖREĞİ

MALZEMELER

* 2 adet hazır yufka

* 6 su bardağı et ya da tavuk suyu

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı süzme yoğurt

* 2 çay kaşığı tuz

* 5 diş sarmısak

* 25 gr tereyağı (5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz.)

* 2 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber

YAPILIŞI

Hazır yufkaları tezgâha serip keskin bir bıçak yardımıyla 2 santim kalınlığında şeritler elde edecek şekilde dilimleyin. Her bir şeridi tekrar üçe bölüp kısa şeritler elde edin. (Yani her yufka şeridinden üç adet kısa şerit elde etmelisiniz.) Şeritleri sıkıca sarıp uçlarını suyla ıslatın.

Kenarları yüksek bir fırın kabını sıvıyağla yağlayın. Sardığınız yufkaları kaba aralıksız olarak yerleştirin.

Yufkaları 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 20-25 dakika, hafif kahverengi oluncaya kadar pişirip çıkarın.

Henüz sıcak haldeyken üzerine ılık haldeki et ya da tavuk suyunu gezdirin ve suyunu iyice çekmesini bekleyin.

Diğer taraftan süzme yoğurt, dövülmüş sarmısak, tuz, ve normal yoğurdu bir kâsede çırpın. Bu sosu siron böreğinin üzerine gezdirin.

Son olarak tereyağını ya da sıvıyağı tavada kızdırın. Nane ve pul biberi kızgın yağa koyup hemen ocaktan alın. Biberli sosu da böreğin üzerine gezdirin ve kaşık kaşık alarak servise sunun.

Afiyet olsun...