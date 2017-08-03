Cevizli burma tatlısı

◊ Yaklaşık 6 su bardağı un

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

◊ 3 yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 çay kaşığı kabartma tozu

◊ 1 paket vanilya

İçi için:

◊ 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için:

◊ 3 su bardağı toz şeker

◊ 3 su bardağı su

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için; su ve şekeri tencereye aktarıp kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp sıvıyağ, tereyağı, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurun üzerini nemli bezle örtüp yarım saat dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına ceviz içi yerleştirip uçlarını birleştirin ve kendi etrafında dolayın. (D şekli de verebilirsiniz.)

Tatlıları fırın tepsisine yerleştirip önceden 170 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında pişirin.

Tepsiyi fırından alıp soğuk şerbeti tatlıların üzerine gezdirin. Şerbetini çekmesini bekleyip servise sunun. (Bir gece önceden yaparsanız şerbeti tam olarak çekecektir.)

Renkli krema ya da çikolatalı sosla süsleyebilirsiniz.

Çikolatalı AVM tatlısı

◊ 4 adet yumurta (sarı ve beyazları ayrılacak)

◊ 160 gr. bitter çikolata

◊ 2 yemek kaşığı kakao

◊ 25 gr. tereyağı (1 yemek kaşığı kadar)

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ 1 küçük paket hazır süt kreması (200 ml.)

Üzeri için:

◊ Kremşanti

Yumurta sarılarını ve aklarını ayrı kaplara koyun.

Çikolataları kırarak büyük bir çelik cezveye ya da küçük bir tencereye koyun. Üzerine tereyağını ekleyip çok kısık ateşte eritin. Eriyen çikolatayı ocaktan alın.

Yumurta sarısına kakaoyu, süt kremasını ve şekerin yarısını ilave edip mikserin yüksek devriyle çırpın. Hafif ılınmış olan çikolatayı da ekleyip 2 dakika daha hızlıca karıştırın.

Mikserin uçlarını yıkayıp tekrar takın ve yumurta aklarını da yüksek devirde köpük köpük oluncaya kadar, 2-3 dakika çırpın. Kalan yarım bardak şekeri azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin. Yaklaşık 7-8 dakika sonra kar gibi olup sertleşecektir.

Yumurta aklarını yumurta sarılarının üzerine azar azar aktarıp bir spatulayla hafif hafif karıştırın. İşte şokola musunuz hazır.

Tatlıyı kaselere paylaştırıp üzerlerini çırpılmış kremşantiyle süsleyin. Buzdolabında iyice soğutup servis yapın.

Erikli kuzu kol tandır

◊ 1 adet kuzu kol (2-2,5 kg. ağırlığında)

◊ 1 su bardağı kuru mürdüm eriği

◊ 4-5 adet kuru kayısı

◊ 2 adet kuru soğan (5-8 adet arpacık soğan da kullanabilirsiniz)

◊ 4 diş sarımsak

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, tane karabiber

◊ 2 yemek kaşığı biberiye (2 dal kadar)

◊ 4 adet defne yaprağı

◊ 5-6 su bardağı su

◊ 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

Mürdüm erikleri ve kayısıları yıkayıp ikiye bölün. Soğanları soyup elma dilimi doğrayın. Sarımsakları soymadan kullanabilirsiniz.

Kuzu kolu fırın tepsisine koyun. Üzerine varsa iri taneli tuz serpip salçayı elinizle her tarafına yedirin. Tane karabiberi üzerine serpiştirin.

Erik, kayısı, sarımsak ve soğanı etin etrafına yerleştirin. Defne yaprakları ve biberiyeyi de etin üzerine koyun. Suyu da tepsinin kenarından aktarın.

Tepsinin üzerini 2 kat alüminyum folyoyla kapatın.

Fırını 180 dereceye ve alt üst fan konumuna getirip 5 dakika ısıtın. Eti sıcak fırında en az 2,5 saat pişirin.

Eti fırından çıkarıp üzerindeki folyoyu sıyırın. Çatalla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmediyse tekrar kapatıp pişirin, piştiyse üzerini açıp biraz daha fırında tutun ki tandır gibi olsun. Fırından çıkardığınız eti 10-15 dakika dinlendirip pilav, püre ya da salatayla servis yapın.