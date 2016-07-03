CEVİZLİ BURMA TATLISI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- Yaklaşık 6 su bardağı un

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

İçi için;

- 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

- 3 su bardağı tozşeker

- 3 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti için; su ve şekeri tencereye aktarıp kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp sıvıyağ, tereyağı, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurun üzerini nemli bezle örtüp yarım saat dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bastırarak çay tabağı büyülklüğünde açın. Ortalarına ceviz içi yerleştirip uçlarını birleştirin ve kendi etrafında dolayın (D şekli de verebilirsiniz).

Tatlıları fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtıp 170 dereceye ayarladığınız fırında pişirin. Tepsiyi fırından alıp soğuk şerbeti tatlıların üzerine gezdirin. Şerbetini çekmesini bekleyip servise sunun (Bir gece önceden yaparsanız şerbeti tam olarak çekecektir).

Renkli krema ya da çikolatalı sosla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

EKŞİLİ MESİRE PİLAVI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı salça

- 6 su bardağı ayran

- 15-20 yaprak ebegümeci

- Yarım demet dereotu ve maydanoz

- 8-10 yaprak taze nane

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

- 2 adet kuru soğan

- 1 kahve fincanı zeytinyağı

- Varsa 1 su bardağı dolusu lahana turşusu

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve salçayı geniş bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşe koyun. Tahta kaşıkla karıştırarak 1 dakika kavurun. Bulguru katıp 2-3 dakika daha kavurun. Yeşillikleri saplarıyla birlikte incecik doğrayarak tencereye ilave edin ve karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyin.

Üzerine 3 su bardağı ayranı katıp karıştırın. Suyunu çekince kalan 3 su bardağı ayranı da ilave edin (Kıvamı sulu bir pilav gibi olmalı). Tahta kaşıkla arada sırada karıştırarak bulgur taneleri iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın.

Sosu için; yemeklik incecik doğranmış soğanı, varsa lahana turşusunu ve yağı tavaya koyup soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Demlenen pilavın üzerine gezdirip servise sunun.

Not: Ayranın biraz ekşi olması tercih edilir. Kastamonu’da bu pilavı salçasız da pişirirler.

Afiyet olsun...

TEŞRÜBE

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1,5 kg kuzu but (kemiksiz, avuç içi gibi parçalar halinde)

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 6 adet küçük boy patlıcan (en fazla 15 santim, Kilis patlıcanı gibi)

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 4 adet orta boy domates

- 4 adet yeşil sivribiber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1-2 adet tırnaklı pide (kebapçı pidesi; yumurtasız, ince ramazan pidesi de olur)

- 500 gr. süzme yoğurt

- 3 diş sarımsak

YAPILIŞI

Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Eti aktarıp orta ısıda 5-6 dakika kızartın. Yemeklik doğranmış soğan ve yeşil biberleri ilave edip 5 dakika daha kavurarak pişirin.

Soyup küp küp doğradığınız domatesleri ve salçaları ekleyip 2-3 dakika daha pişirdikten sonra üzerine tam çıkacak kadar su ilave edin. Mümkünse bir düdüklü tencereye aktarıp etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Küçük patlıcanları tamamen soyup kızgın yağda kızartıp alın. Pideleri şeker tanesi büyüklüğünde doğrayıp büyük bir servis kabına yerleştirin.

Kızaran patlıcanları pişen etin içine koyup 5 dakika bekletin. Etin sıcak suyundan alıp pidelerin üzerine gezdirin. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

Etleri ve patlıcanları süzerek alıp en üste yerleştirin. Sıcak olarak servise sunun.

Afiyet olsun...