Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>CEVİZLİ BUĞDAY SALATASI
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

CEVİZLİ BUĞDAY SALATASI

25 Temmuz 2016

.


6 KİŞİLİK
MALZEME LİSTESİ:
- 2 su bardağı aşurelik buğday
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- 2 adet konserve közlenmiş kırmızıbiber
Sos için
- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 diş dövülmüş sarımsak
- 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon, karabiber

Süslemek için
- Taze nane yaprakları

Yapılışı
Aşurelik buğdayı bir gece önceden bol suyla yıkayın. Üzerine 6 su bardağı su ekleyip kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatıp sabaha kadar bekletin.
Ertesi gün üzerine bir miktar daha su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Derin bir kaba aktarıp kenarda bekletin.
Üzerine ayıklayıp incecik doğradığınız maydanoz ve dereotunu ekleyin.
Közlenmiş biberi tavla zarı formunda doğrayıp ilave edin. İri çekilmiş ceviz içini de katıp karıştırın.
Sosu hazırlamak için; zeytinyağı, nar ekşisi, dövülmüş sarmısak, tuz ve diğer baharatları bir kaseye koyup çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.
Sosu salatanın üzerine gezdirip karıştırın ve sosu çekmesi için 10 dakika bekledikten sonra servise sunun.
Not: Aşurelik buğday ılık olursa sosu daha iyi çeker.


**

MAYDANOZLU KÖFTE

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20
PİŞİRME SÜRESİ: 20
MALZEME LİSTESİ
- 500 gr. yağlı koyun kıyması (koyunun kol kısmından 2 kez çekilmiş)
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 demet maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı toz kimyon
Kızartmak için
- 2 yemek kaşığı un
- 100 gr. tereyağı

YAPILIŞI
Kıymayı derin bir kaba koyun. Maydanozu ayıklayıp incecik kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberi ekleyip kimyonu da katın.
Soğanı rendeleyip kattıktan sonra tüm malzemeleri en az 4-5 dakika sıkıca yoğurun. Köfte harcının sertleşmesi ve lezzetlenmesi için 2-3 saat ya da bir gece kadar buzdolabında bekletin.
Diğer taraftan, tavaya yağı koyun. Köfte harcını buzdolabından çıkarıp küçük boy yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve parçalara parmak şekli verin.
Hazırladığınız köfteleri, hafifçe unlanmış bir tepsiye dizin. Tavadaki yağı kızdırıp köfteleri hafifçe sallayarak ve çevirerek kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağını çektirin.
Salata ya da pilavla servise sunun. Afiyet olsun...

 

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri