CEVİZLİ BUĞDAY SALATASI



6 KİŞİLİK

MALZEME LİSTESİ:

- 2 su bardağı aşurelik buğday

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet dereotu

- 2 adet konserve közlenmiş kırmızıbiber

Sos için

- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı nar ekşisi

- 1 diş dövülmüş sarımsak

- 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

- 1 çay kaşığı kimyon, karabiber

Süslemek için

- Taze nane yaprakları

Yapılışı

Aşurelik buğdayı bir gece önceden bol suyla yıkayın. Üzerine 6 su bardağı su ekleyip kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatıp sabaha kadar bekletin.

Ertesi gün üzerine bir miktar daha su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Derin bir kaba aktarıp kenarda bekletin.

Üzerine ayıklayıp incecik doğradığınız maydanoz ve dereotunu ekleyin.

Közlenmiş biberi tavla zarı formunda doğrayıp ilave edin. İri çekilmiş ceviz içini de katıp karıştırın.

Sosu hazırlamak için; zeytinyağı, nar ekşisi, dövülmüş sarmısak, tuz ve diğer baharatları bir kaseye koyup çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Sosu salatanın üzerine gezdirip karıştırın ve sosu çekmesi için 10 dakika bekledikten sonra servise sunun.

Not: Aşurelik buğday ılık olursa sosu daha iyi çeker.



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MAYDANOZLU KÖFTE



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20

PİŞİRME SÜRESİ: 20

MALZEME LİSTESİ

- 500 gr. yağlı koyun kıyması (koyunun kol kısmından 2 kez çekilmiş)

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 demet maydanoz

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

- Yarım çay kaşığı toz kimyon

Kızartmak için

- 2 yemek kaşığı un

- 100 gr. tereyağı

YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba koyun. Maydanozu ayıklayıp incecik kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberi ekleyip kimyonu da katın.

Soğanı rendeleyip kattıktan sonra tüm malzemeleri en az 4-5 dakika sıkıca yoğurun. Köfte harcının sertleşmesi ve lezzetlenmesi için 2-3 saat ya da bir gece kadar buzdolabında bekletin.

Diğer taraftan, tavaya yağı koyun. Köfte harcını buzdolabından çıkarıp küçük boy yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve parçalara parmak şekli verin.

Hazırladığınız köfteleri, hafifçe unlanmış bir tepsiye dizin. Tavadaki yağı kızdırıp köfteleri hafifçe sallayarak ve çevirerek kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağını çektirin.

Salata ya da pilavla servise sunun. Afiyet olsun...