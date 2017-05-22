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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

ÇERKEZ USULÜ ŞİPSİ

22 Mayıs 2017

4 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

 MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet tavuk budu
◊ 7 su bardağı sıcak su
◊ 1 su bardağı un
◊ 2 su bardağı süt
◊ 2 diş sarımsak
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 5 çorba kaşığı zeytinyağı
◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
ÇERKEZ USULÜ ŞİPSİ

Önce tavuk butlarını 7 bardak sıcak suyla beraber haşlanmaya bırakın. Etler iyice yumuşadığında ocaktan alıp, etleri tencereden çıkarın.
Tavuk suyunu tencerede ılınıncaya dek bekletin. Öte yandan un ve sütü derin bir kabın içinde iyice çırpın.
İçine dövülmüş sarımsakları ve tuzu ilave ederek tekrar çırpın. Ardından bu sarımsaklı unlu karışımı tenceredeki ılık tavuk suyunun içine azar azar aktarın.
Sürekli karıştırarak orta ateşin üzerinde pişirin.
Top top olmaması için sürekli karıştırarak katılaşıp, kaynayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Böylece beşamel sos kıvamında (biraz daha katı) beyaz bir sos elde etmiş olacaksınız.
Sosu servis tabağına dökün. Üzerine haşlanmış tavuk butlarını küçük parçalara ayırarak yerleştirin.
Öte yandan 5 çorba kaşığı kırmızıbiberi 2-3 dakika kadar kavurun ve sıcakken tavuk etlerinin üzerine gezdirin. İsterseniz tavuk etlerini tabağın altına dizip, üzerine beşamel sosu da gezdirebilirsiniz.
Ilık yada sıcak olarak ikram edin.

KABAKLI SEMİZOTLU HARBİYE SALATASI

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 demet semizotu
◊ 2 adet orta boy yeşil kabak
◊ 2 adet közlenmiş kırmızıbiber
◊ 1-2 adet salatalık turşusu
Sosu için
◊ 250 g süzme yoğurt
◊ Yarım su bardağı su
◊ 1 adet limon suyu
◊ 4 diş dövülmüş sarımsak
◊ 3 yemek kaşığı tahin
◊ Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sızma zeytinyağı
◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
ÇERKEZ USULÜ ŞİPSİ

Semizotunun sadece yapraklarını alıp iyice yıkayın ve süzdürün. Kabakların dış kabuklarını kazıyıp yıkayın ve cips gibi incecik halka şeklinde doğrayın. (Rendenin cips gözünü kullanabilirsiniz)
Konserve köz biberi iyice süzdürüp çok ince küp doğrayın. Aynı şekilde turşuyu da tavla zarı şeklinde minik dilimleyin. Şimdi bütün bu malzemeleri derin bir kaba aktarıp, karıştırın.
Sosu hazırlamak için; limon suyunu, tuzla dövdüğünüz sarımsakları, yoğurt ve suyu derin bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Bu salataya çok yakışan tahini de katın. İyice karıştırdığınız sosu salatanın üzerine aktarın. Karıştırdığınız salatayı servis tabağına alın.
Kırmızı toz biberi sızma zeytinyağına katıp çırpın ve salatanın üzerine gezdirerek servise sunun.

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