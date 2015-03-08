Çankırı’daki tuz mağarası ve kaya tuzu

Bundan 10 yıl öncesine kadar “tuz” deyince aklımıza sadece sofralık tuz gelirdi. Markete gider, poşetler içinde öğütülmüş olarak satılan sofralık tuzumuzu alır, her yemeğe de bundan kullanırdık. Bu tuzu sorgulamak, “Başka seçeneğimiz var mı acaba?” diye sormak aklımızın ucundan bile geçmezdi.



Sonra yavaş yavaş deniz tuzu, öğütülmemiş tuz ve tuz değirmenleri girdi hayatımıza. Ve elbette ki kaya tuzları.



Şimdilerdeyse neredeyse hepimizin evinde tuz değirmenleri var ve bu değirmenlerin içlerinde de aklımıza yatan bir tuz türü. Deniz tuzu, kaya tuzu, Himalaya tuzu derken tuz çeşitlendi ve bu çeşitlerin her birinin fiyatı da başka.



Geçenlerde, benim açımdan bu “tuz karmaşası”nı tamamen ortadan kaldıran bir gezi yaptım. Çankırı’ya gittim ve Çankırı’daki tuz mağarasını gezdim. Sağ olsunlar o kadar güzel bilgilendirdiler ki beni, kafamda en küçük bir şüphe bile kalmadan artık Çankırı tuzu kullanıyorum.



Çankırı’da bulunan tuz madeninin hikâyesini sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu tuz tamamen bize ait, yani yurdun malı. Öyle başka yerlerden gelen tuzları kullanmaya hiç ihtiyacımız yok. İkincisi; Çankırı tuzu ideal değerlere sahip ve çok da temiz. Tuzun temizliği çok önemli bu arada.





TUZ LAMBA DA REVAÇTA



Çankırı’nın bundan 20 milyon yıl önce iç deniz kenarında yer aldığını ve iç denizin çekilmesiyle de tuz oluştuğunu biliyoruz. İşte bu tuzun bulunduğu mağara, Hititlerden beri varlığını sürdürüyor.

Yerin 160 metre altından, zarara uğramadan, kirlenmeden çıkarılan tuz, Çankırı’daki iki tuz fabrikasında işleniyor ve sofralarımıza kadar geliyor.



Çankırı’ya gittiğinizde görüyorsunuz ki, tuz yalnızca sofralar için değil, odalarımız için de işlenip satışa sunuluyor.



Nasıl mı? Madenden çıkarılan tuz lamba çok revaçta. Tuz, ısıyla birleşince eksi iyon yayıyor ve bu da odadaki radyasyonun azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca eskiden beri tuzun ve tuz odalarının astım ve bronşit hastaları için yararlı olduğu da biliniyor.



Tüm bu verilerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki; benim, soframda kullanacağım tuz konusunda kafam artık çok rahat. Başka hiçbir seçeneğe ihtiyacım da yok doğrusu.

Ayrıca şunu da ekleyeyim; Çankırı’ya gitmişken, müthiş estetik olan tuz lambalarından, çocuklarım ve sevdiklerim için almayı da ihmal etmedim.

Hemen aklınıza gelen soru için; evet, Çankırı tuz mağarasının tüm ürünlerini internetten bulmanız ve satın almanız mümkün.